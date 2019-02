Hvorfor sebraen har striper har vært fokus for vitenskapsfolk i årevis.

Lenge var det nærmest slått fast som faktum at stripene fungerte som kamuflasje for å slippe unna rovdyr på steppene.

En annen teori var at stripene fungerte nedkjølende om sommeren.

En tredje teori om at stripene jaget bort insekter ble lansert av svenske og ungarske forskere i 2014. Teorien bygde de på forsøk gjort med ensfargede og stripete pappkartonger innsatt med lim.

Forskerne oppdaget overraskende nok at kartongene med striper hadde mindre blodsugende insekter klistret på seg, enn de ensfargede.

Dr Martin How ved universitetet i Bristol har gjort en omfattende studie på stripemysteriet, og testet ut teorien fra 2014 ved hjelp av levende hester og sebraer. Resultatet er nå presentert i Plos One, og gjengitt i flere britiske medier.

Plansjen viser hvordan klegg flyr rundt hestene og sebraene. De blå punktene markerer antall ganger klekken setter seg på dyret. Det er tydelig at hestene plages mer av kleggen enn sebraene. Foto: © 2019 Caro et al

Dr How og kolleger fra USA og Nederland sammenlignet hvor mange kleggbitt hester og sebraer som gikk i samme inngjerding fikk.

De så fort at sebraene fikk ca en fjerdedel av antall bitt sammenlignet med hestene.

Trinn to var å kle ekte hester i sebra-stripete tepper, og lot dem gå sammen med hester i ensfargede tepper. Underveis registrerte de nøye ned antall ganger klegg, eller hestefluer, landet på hestene med og uten sebrastriper.

En hest i North Somerset, England, har fått på seg et stripete sebra-teppe under forsøket til Dr. How. Foto: Tim Caro via Reuters.

Og de fikk samme resultat. Det stripete mønsteret gjør dyret uattraktivt for kleggen. Kleggen lander sjeldnerne, og hvis den lander, letter den fortere igjen fra et stripete dyr. Hode og bein som ikke var stripete ble fortsatt utsatt for like mange kleggbitt.

For å være sikre på resultatene rullerte de hvilke hester som fikk på seg sebrastripene, og etter hvert dannet det seg et mønster. Det satte seg betydelig færre hestefluer seg på hestene med stripete teppe, enn de med vanlig teppe.