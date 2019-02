Kjell (66) ble angrepet av øksemannen: – Sa at han skulle lage løvemat av meg

Lørdag 12. november 2011 skulle Kjell en tur på kjøkkenet da han oppdaget at en fremmed kvinne sto inne i leiligheten hans i Haugesund. Hun lette i en jakkelomme i gangen.

– Jeg forsto ikke hvem hun var, så jeg tok tak i armen hennes og holdt henne mens jeg ringte til politiet, forteller 66-åringen, som ikke ønsker at vi bruker etternavnet hans.

Utenfor leiligheten sto kvinnens kjæreste. Det er samme mann som nå er siktet for å ha drept en kvinne på en kirkegård i Haugesund.

Ifølge Budstikka er kvinnen hjemmehørende i Bærum. Kommunens kommunikasjonssjef Lisa Bang sier til TV 2 at deres kriseteam raskt vil komme i kontakt med kvinnens pårørende.

Kjell ba kvinnen sette seg ned og vente på politiet, men dette ville hun ikke. Kvinnen ropte på kjæresten, som dukket opp.

– Han ble svært utagerende og aggressiv. Etter hvert gikk de ut av leiligheten, forteller han.

Slo foran politiet

Da oppdaget Kjell at bilnøklene var borte. Han gikk ut og fant paret i gata utenfor boligen. Ifølge dommen fra februar 2012 tok den drapssiktede 48-åringen tak i brystet til Kjell og slo til brillene hans.

– Dette skjedde idet politiet kom til stedet. Da skrek han at han skulle lage løvemat av meg, sier Kjell, som er sjokkert over at mannen nå er tiltalt for drap.

Likevel forteller 66-åringen at han tidlig skjønte at det var snakk om en mann som ikke hadde det bra.

– Måten han truet meg på var litt underlig. Han hadde ikke en normal væremåte. Han var vill i blikket, sier han.

Den 48 år gamle mannen er uføretrygdet, har lenge hatt et rusproblem og har opphold på psykiatriske institusjoner bak seg.

Han ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder i dommen fra 2012. I tillegg til Kjells sak, omfattet dommen flere andre lignende forhold.

Tilfeldig voldsoffer

Tirsdag kveld ble 48-åringen pågrepet for drap. Den avdøde kvinnen fremstår som et tilfeldig offer for blind vold.

Først meldte politiet om at det hadde vært et forsøk på et innbrudd med en øks like i nærheten av Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Så meldte de at en kvinne var funnet livstruende skadd og at mannen var pågrepet. Politiet setter de to hendelsene i sammenheng, men det er uklart hvordan de henger sammen.

INGEN RELASJON: Politiadvokat Marte E. Lysaker leder etterforskningen, som så langt ikke har avdekket en relasjon mellom siktede og offeret. Foto: Kjell Bua / NTB Scanpix

Siktedes forsvarer, Erik Lea, sier til TV 2 onsdag at han opplever klienten som svært syk.

– Han har ikke klart å forklare seg om forholdet han er siktet for. Han forklarer seg svært usammenhengende og er psykisk syk, sier Lea.