CNN siterer anonyme kilder i det amerikanske justisdepartementet.

USAs justisminister Bill Barr forbereder seg på å legge fram rapporten, ifølge kanalen.

Trolig vil rapporten være hemmeligstemplet når den leveres inn, men den skal legges fram for Kongressen få dager etter.

Det er uvisst om Mueller i rapporten vil svare på det sentrale spørsmålet i etterforskningen: Om Trump eller personer rundt ham har samarbeidet med Russland for å styrke Trumps valgkamp mot Hillary Clinton i 2016.

Mueller har hittil ikke offentliggjort bevis som knytter Trump til et slikt samarbeid, men spesialetterforskeren har i rettsdokumenter avfeid presidentens påstander om at verken han eller personer rundt ham møtte russiske aktører under valgkampen.

Ifølge Mueller fant et slikt møte sted. Der skal de ha diskutert bygging av Trump Tower i Moskva.

Muellers team har også gransket om Trump har hindret etterforskningen.

Etterforskingen av Trump-kampanjens Russland-kontakt har vart i to år.