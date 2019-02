Se Arsenal mot BATE på TV 2 Sport Zebra og Sumo torsdag fra kl. 18.30.

Mesut Özil har bare startet én kamp siden andre juledag og Arsenal-stjernen var vraket fra troppen i 0-1-tapet for BATE forrige uke.

Arsenal-manager Unai Emery forklarte utelatelsen mot hviterusserne med at Mesut Özil ikke hadde trent nok. Özil har slitt med både skader og sykdom denne sesongen.

– Nøkkelen ligger hos ham selv. Han har jobbet godt denne uken, og jeg har i et møte med ham bedt om stabilitet og at han skal være tilgjengelig for oss på trening. Når du får trene med kvalitet og stabilitet, så kan du også bidra med ditt beste i kamper, sier Emery på onsdagens pressekonferanse før returkampen torsdag.

Emery med krav til Özil

Arsenal-sjefen mener Özil ser bra ut nå, og at det kan bli viktig når laget går inn i en del av sesongen med kamp om topp fire og Europaliga-spill.

– Jeg vet at han ønsker å være med, men jeg trenger stabilitet og at han er tilgjengelig på trening og i kamper uten skader og sykdom. Da vil vi også se det beste av Mesut hos oss, sier den tidligere Sevilla-treneren.

​Özil la i helgen ut en kryptisk Twitter-melding på sosiale medier, som TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tolket som en erklæring på at han ønsker å bli værende i Arsenal. Tyskeren ble Arsenals klart beste spiller med en ukelønn på nesten fire millioner kroner da han forlenget kontrakten i fjor.

– Når du signerer en spiller på en femårskontrakt, så tenker du at du har en god spiller i like mange år, men det er ikke nødvendigvis sånn i praksis, for spillerne kan komme inn i en komfortsone. Han har kontrakten sin, og problemet er at du må bruke én milliard om du skal kjøpe en spiller som ham, sa tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger denne uken, ifølge Sky Sports.

Ekspert: – Kan bli kald krig

Den dyre avtalen med Özil skal ha gjort at Arsenal ikke fikk kjøpe nye spillere på overgangsvinduet i januar. Denis Suárez på lån ble eneste spiller inn.

Det skal ha vært interesse fra utenlandske klubber for Özil i januar, men han ble værende i Nord-London. Det kan gå mot en langvarig tvist i Arsenal.

– Jeg tror ikke at Arsenal kommer til å sparke treneren sin med det første, det går imot alt det klubben har stått for. Det kan bli en kald krig som pågår noen år. Han vil vel helt sikkert spille fotball, samtidig så ønsker han å bli i Arsenal. Det er ikke vits i å stikke til Kina, han tjener bra allerede. Jeg tror ikke på en snarlig løsning, sa TV 2-ekspert Stamsø-Møller forrige uke.

Özil har fire mål og to målgivende på 18 kamper denne sesongen.​