– Svært uklokt av NAV

DSB vil ikke kommentere saken og henviser til Justisdepartementet for å kommentere saken. Og i Justisdepartementet henviser de videre til NAV. Men TV 2 er kjent med at DSB skal ha blitt svært overrasket over NAV-kuttet og i et brev til Justisdepartementet heter det:

– DSB ber derfor Justis- og beredskapsdepartementet vurdere om det skal gjøres en henvendelse for å få beslutningen om komfyrvakt ut av folketrygden omgjort.

Kritikken har gjort inntrykk på NAV. I ettermiddag sier seksjonssjef Jan Erik Grundetjernlien i NAV følgende.

FARLIG: Halvparten av alle brannutrykninger i Norge i fjor var relatert til komfyrbranner. Foto: Komfyrvaktkampanjen/Infratek

– Vi lytter til kritikken og argumentene fra brannvesenet, og vil derfor gjøre en ny vurdering i denne saken. I den forbindelse vil vi kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, opplyser seksjonssjefen.

Besparelsen til NAV ved å kutte dette tilbudet er stipulert til ca 11 millioner kroner i 2018. Grundetjernlien innrømmer overfor TV 2 at det er snakk om småpenger.

– Det er ikke det store beløpet, men vi må alltid se på hvordan vi bruker det offentlige sine midler.

Må revurderes

NAV forklarer sitt vedtak slik:

– Vår vurdering tok utgangspunkt i at vi til enhver tid er pålagt å vurdere hvilke hjelpemidler som skal inngå i folketrygden. Her er det blant annet krav om at hjelpemiddelet skal være utformet spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at det ikke er vanlig å anskaffe produktet i befolkningen. Det finnes flere brannsikringstiltak som aldri har vært finansiert av folketrygden. I dag er det vanlig å anskaffe komfyrvakter selv, og det lå til grunn for vår vurdering om komfyrvakt fortsatt skal være et hjelpemiddel i folketrygdens forstand, opplyser Jan Erik Grundetjernlien.

NAV understreker at det fra 2010 er det krav om installasjon av komfyrvakt i nybygg eller i forbindelse med rehabilitering i elektriske anlegg.

– Jeg håper at dette vedtaket kan revurderes slik at vi kan fortsette det gode samarbeidet for å sikre en tryggere hverdag for de som trenger det mest, sier Endre Dahlen i Molde brann- og redningsvesen.