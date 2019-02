Barho-familien ankom Canada med store smil på flyplassen i Halifax i september, 2017.

Foreldrene Ibrahim og Kawthar og deres sju barn mellom null og 15 år, hadde endelig fått et liv i fred etter å ha flyktet fra krigen i Syria.

Sju barn døde

Nå har foreldrene mistet alle sju barna i en voldsom husbrann tidlig tirsdag morgen, ifølge den canadiske TV-kanalen CBC.

Naboer forteller at de hørte et smell da brannen brøt ut. Huset var overtent på kort tid.

Barnas far er på sykehus med kritiske skader etter at han forsøkte å løpe opp i andre etasje for å redde barna. Han sendte kona ut for å varsle naboer og brannvesen.

I sjokk

Venner og naboer av familien er i sjokk over hendelsen.

– De er fantastisk varme og genuine mennesker. De har alltid ønsket oss velkommen inn, og serverte fantastisk mat, sier en venn av familien, Nathalie Horne til CBC.

– Det føles umulig å tenke på at jeg ikke skal høre latteren og få klemmer av dem igjen, sier hun.

Barnas mor, Kawthar, ble ikke fysisk skadet i brannen. Hun har en voldsom følelsesmessig reaksjon.

– Hun sier bare navnene til barna om og om igjen og spør etter dem, sier Horne.