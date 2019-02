Trond Giske blir ikke innstilt som nestleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Giske innstilles derimot som styremedlem av fylkespartiets arbeidsutvalg, og som vara for fylkesleder Per Olav Hopsø i partiets landsstyre.

Innstillingen er enstemmig. Giske var også aktuell som nestleder, men etter det TV 2 kjenner til mottok valgkomiteen flere trusler om utmelding dersom Giske fikk nestledervervet.

– Jeg ble i går informert om at et flertall ønsket meg som nestleder, men at det var mulig å få til en løsning som også mindretallet kunne være med på. Det valget var enkelt. Det aller viktigste for partiet er samling om det politiske arbeidet og den viktige valgkampen som står foran oss, sier Trond Giske til TV 2 onsdag.

– Setter pris på tilliten

Nå sier Giske at han gleder seg til å ta fatt på arbeidet i Trøndelag Ap.

– Et slikt verv gir en enda større mulighet til å drive med politikk der det betyr mest for meg, blant velgerne i hjemfylket mitt. Det gir også mulighet til å være med på byggingen av landets største fylkesparti sammen med medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte, sier Giske.

Han sier han gleder seg til å ta fatt, og at han setter pris på tilliten.

– Nå gleder jeg meg til å være med på laget som skal vinne valget i Trøndelag og bidra til arbeidsplasser, like muligheter og rettferdig fordeling, sier han.

Fryktet splittelse

Hadde Giske-allierte stått hardt på at Giske skulle hatt nestleder-vervet, ville det endt med en delt innstilling.

Dermed ville det vært åpent for kampvotering på landsmøtet, noe partiet etter det TV 2 kjenner til ikke så seg tjent med måneder før lokalvalget.

– Det var en klok avgjørelse at de ble enige om en enstemmig innstilling. Jeg skjønner det er engasjement i denne saken, og det gjør ikke alvoret i de sakene vi behandlet i fjor noe mindre alvorlige, sier partileder Jonas Gahr Støre til TV 2 onsdag.