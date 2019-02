Tirsdag ettermiddag kom meldingene om at en kvinne ble funnet livstruende skadd ved en gravplass i Haugesund sentrum.

En mann i 40-årene ble pågrepet like i nærheten. Kvinnen, som er i 60-årene, ble natt til onsdag erklært død. Hun skal ha blitt påført skader med en øks.

Den pågrepne mannen er nå derfor siktet for drap.

Mannen er tidligere dømt over 20 ganger, for vold og narkotikakriminalitet.

Vold og narkotika

TV 2 har sett en rekke av dommene mannen har på seg.

I en dom fra 2016 ble mannen dømt til seks måneders fengsel for vold mot to kvinner.

I dommen går det fram at mannen er uføretrygdet og at han har et langvarig rusmisbruk bak seg. Han har også vært på flere opphold på psykiatriske institusjoner.

Første gang mannen ble dømt var i 1987, også denne gangen for vold og brudd på narkotikalovgivningen.

I 2014 ble mannen dømt for å ha forsøkt å kjøre ned en politimann, samt å ha kjørt for fort og i ruspåvirket tilstand. En av situasjonen endte med at han kjørte en bil rett inn i en Kiwi-butikk.

I 2013 ble mannen dømt for å ha båret et luftvåpen ved en barneskole i Haugesund. Det skal da ha vært flere skolebarn i nærheten.

I 2001 skal han også ha vært med på et væpnet ran hjemme hos to personer. Først klarte han å unnslippe, før han ble pågrepet av politiet mens han syklet i Haugesund like etter.

Skutt av politiet

Ifølge Haugesunds Avis ble mannen i 1998 skutt av politiet.

Dette skjedde da politiet kom til en adresse for å pågripe mannen. De visste mannen var der, mistenkte at han hadde våpen og visste også at han kunne være utagerende. Derfor bevæpnet de seg.

Den nå drapssiktede mannen rettet da en hagle mot politiet, og de så seg nødt til å skyte ham. Skuddet traff ham i magen, og han ble deretter påført håndjern og sendt til sykehus.

Ifølge lokalavisen slo SEFO, det særskilte etterforskningsorganet for politisaker, den gang fast at politiet ikke kunne kritiseres etter hendelsen.

Drapssaken denne uken etterforskes nå av politiet med full styrke. Politiet oppfordrer alle som kan ha opplysninger i saken til å ta kontakt.

Politiet opplyser onsdag ettermiddag at de har avhørt siktede, men at de ikke ønsker å gå inn på hva han har forklart.

– Det er ingenting som tyder på at flere personer er involvert, så vi leter nå ikke etter noen flere gjerningspersoner, sier politiadvokat Marte Lysaker.

Den avdøde vil bli obdusert torsdag.