Det startet med bruktimport av tyske biler for 30 år siden. Nå har Jan Erik Naley spesialisert seg på begravelsesbiler – og er blant de første i verden som har solgt en Tesla Model S – ombygd til likbil.

– Akkurat nå finnes det kun fire Tesla begravelsesbiler i verden, jeg har solgt tre av dem, forteller Jan Erik til Broom.

50-åringen fra Karmøy legger til at prosjektet startet for et par år siden.

Nederlandsk samarbeid

– Det var Jølstad Oslo og Svanholm begravelsesbyrå i Trondheim som utfordret meg på tanken om å bygge en Tesla begravelsesbil. Jeg må innrømme at jeg flirte litt i begynnelsen, men det tok ikke alt for lang tid før prosjektet var i gang.

Jan Erik har allerede flere års erfaring med utvikling og bygging av slike type biler. I samarbeid med et selskap i Nederland, bygges bilene på bestilling.

– Jeg tok med Tesla-ideen til fabrikken i Nederland, og plutselig var vi i gang med å bygge om en helt vanlig Tesla Model S 75 D.

Det tar tid å bygge om en helt standard Model S – til dette...

Fly-teknikk

Det har kostet mye tid og penger å utvikle den elektriske begravelsesbilen. Jan Erik forteller til Broom at den første bilen tok to år å sette sammen.

Jan Erik Naley står bak begravelsesbiler som Tesla Model S og Mercedes-AMG GLS. Spennet er med andre ord stort.

Kort fortalt kjøper de inn en helt vanlig Model S, deler bilen i to og forlenger den med 80 centimeter – for å få plass til kisten bak.

– Det er en rimelig omfattende prosess. Ettersom bilen hovedsakelig er bygget i aluminium, krever det en helt spesiell teknikk. Her har vi kombinert sveis med lim, i tillegg til at sidedører og tak er bygget i glassfiber. Det er rett og slett samme teknikk som brukes på fly, forteller han.

Også interiøret er totalt ombygget. Her er standardinnredningen fjernet og erstattet med langt dyrere materialer.

Først i verden

I følge Jan Erik er dette verdens første Tesla begravelsesbil av sitt slag. Vestlendingen har allerede levert to biler til Norge, en i Oslo og en til Trøndelag.

– Det er jo litt kult, og det viser at vi i begravelsesbransjen også kan tenke nytt. Når det er sagt tror jeg ikke dette hovedsakelig er et økonomisk spørsmål for kundene, heller mer en gimmick, mener Jan Erik.

Det blir utvilsomt en stille siste reis – dersom dette er bilen som foretrekkes...

Norges dyreste Tesla

Begravelsesbiler er dyrt i utgangspunktet. Her er det vanlig å betale minst en million for en «ordinær bil». Skal du ha Tesla må du imidlertid bla opp det dobbelte.

Materialkvaliteten er en ganske annen her, sammenlignet med en standard Model S.

Startprisen her er nemlig 2 millioner kroner. Skal du ha litt ekstrautstyr, som er ganske så vanlig i denne bransjen, bikker du fort 2,5 millioner i følge Jan Erik.

Vi snakker med andre ord om Norges desidert dyreste Tesla.

– Det er hovedsakelig det norske markedet jeg satser på. Så får vi se hva som skjer etter hvert. Men jeg har allerede fått forespørsler om Tesla-leveringer til både Finland og Island, avslutter gründeren.

Se flere bilder av Tesla-prosjektet her:

