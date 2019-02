Trond Giske blir ikke innstilt som nestleder i Trøndelag Arbeiderparti.

Giske innstilles som styremedlem av fylkespartiets arbeidsutvalg. I tillegg innstiller valgkomiteen Giske som vara for fylkesleder Per Olav Hopsø til Arbeiderpartiets landsstyre. Innstillingen er enstemmig.

– Jeg synes det er viktig at Trøndelag tar en selvstendig avgjørelse, og det er et godt utgangspunkt at innstillingen er enstemmig, sier partileder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Fryktet splittelse

Etter det TV 2 erfarer mottok valgkomiteen flere trusler om utmeldinger dersom Giske fikk nestledervervet.

Hadde de Giske-allierte stått hardt på at Giske skulle ha nestledervervet, ville det endt med en delt innstilling. Dermed hadde det vært åpnet for en åpen kampvotering på landsmøtet, noe ingen så seg tjent med måneder før lokalvalget.

– Det var en klok avgjørelse at de ble enige om en enstemmig innstilling. Jeg skjønner det er engasjement i denne saken, og det gjør ikke alvoret i de sakene vi behandlet i fjor noe mindre alvorlige, sier Støre.

Arbeiderpartiet avsluttet i februar saken mot Giske etter varslene om seksuell trakassering og upassende oppførsel fra hans side.

Selv om den tidligere nestlederen bestrider noen av varslene, og ønsket at saken behandles på nytt, ble konklusjonen stående om at han hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Gjenvinne tillit

Støre mener Giske nå må starte arbeidet med å gjenvinne tillit i partiet.

– Varslerne skal vite at vi tar dette på alvor. Så må man gjenvinne tillit. Trond Giskes arbeid i Trøndelag er det nå foreslått at han skal gjøre i styret, sier Støre.

– Du synes ikke at en nest-leder ville vært noen god løsning?

– Det må de avgjøre, men det ville skapt splid, og jeg er glad for at de kom fram til en enstemmig instilling, sier Støre.

– For det er ingenting som taler mot at Giske gjenopptar sitt politiske arbeid?

– Formelt er sakene avgjort. Det er konkludert. Han er ikke lenger nestleder eller talsperson her på Stortinget. Nå må han jobbe seg opp igjen tillit, det tar tid, særlig etter en så alvorlig sak som vi har hatt, sier Støre.

– Nok en gang bråk rundt Giske. Er det svakt lederskap av deg å ikke sørge for at dette ikke blir en diskusjon?

– Jeg ønsker ikke mer styr rundt dette. Jeg ønsker å arbeide med politikk. Jeg ønsker ro rundt disse sakene og helt klare retningslinjer rundt seksuelt trakassering og varsler om dette. Jeg kan ikke stoppe at dette blir tema i den offentlige debatten, sier han.