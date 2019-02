Said ble offer for et tragisk knivdrap fredag forrige uke. Han etterlater seg to barn og en familie i dyp sorg.

Torsdag klokken 12 blir Said Bassam Chataya (28) gravlagt på muslimsk vis ved Loddefjord gravplass i Bergen.

– Verdig beskrivelse

– Vi er veldig glad for at Said har fått en verdig beskrivelse gjennom mediene. Vi er glade for han er omtalt som den personen han var, sier Alia Said Jaafar som er mor til Said.

– Vi takker for at hans ettermæle er beskrevet slik, sier hun til TV 2.

Said etterlater seg to sønner, begge gutter på 3 og 4 år. Han har to yngre brødre og en lillesøster. Familien venter et stort oppmøte av venner og kjente som vil delta under seremonien.

Mange av disse vil være venner og bekjente fra hiphop-miljøet i Bergen. Said var en aktiv rapper og opptrådte på konserter flere steder i Norge. Han var kjent under navnet «araber1».

Muslimsk begravelse

– Said får en muslimsk begravelse. Det starter på sykehuset hvor Said i tråd med islamsk rituale blir vasket av to familiemedlemmer, også moskeens iman er til stede. Han legges så i en kiste og kjøres til gravlunden i Loddefjord, forklarer Marco Elsafadi til TV 2.

– Besøkende møter klokken 11.30, så ledes seremonien av en iman med bønn. Said gravlegges etter dette og alt skjer ute. I etterkant blir det minnestund, sier Elsafadi som er familiens talsperson og selv kjenner familien svært godt.

Vil skjerme barna mot pressen

– Familien ønsker ikke at det kommer presse tett på begravelsen. Og ønsker heller ikke at media skal oppsøke noen som deltar i begravelsen. De som ønsker må på eget initiativ oppsøker media, sier Marco Elfasadi.

Elsafadi understreker at hensynet til de to guttene som har mistet sin pappa må veie tungt i en slik tung stund.

Elsafadi omtaler Said som en "lillebror" og de to ble kjent da Said gikk i 8. klasse på ungdomsskolen i Bergen. Den gang ledet Elsafadi organisasjonen New Page Norge som drev forebyggende ungdomsarbeid på oppdrag fra barnevernet i tre norske byer.

New Page fulgte opp over 100 ungdommer og Said Bassam Chataya var en av dem.



En 22 år gammel mann er i dag siktet for drapet på Said, men nekter straffskyld. I alt ble 12 personer pågrepet og siktet i tilknytning til saken, men ni av disse er løslatt. Tre personer er varetektsfengslet med brev og besøksforbud og må sitte delvis i isolasjon.

