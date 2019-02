Bestilte telefon til datteren – fikk sjokk da de skrudde den på

– Han skal være glad for at telefonen havnet i våre hender og ikke hos kriminelle, sier Maria Solevåg (40) til TV 2.

Hun synes det er alvorlig at de plutselig fikk tilgang til den forrige eierens personlige informasjon.

– Det var epost, bilder, Facebook, Messenger, meldinger, det var tilgang på det meste egentlig. Ingen ting var slettet, og sim-kortet sto i, sier Solevåg.

Kjøpt til datteren

Maria og mannen skulle handle en ny telefon til deres ti år gamle datter og tenkte det var smart å kjøpe en «nesten ny» iPhone 7 til henne fra One Call.

Konseptet er blitt tungt promotert av mobiloperatøren den siste tiden. Ifølge selskapet går de «bittelitt brukte» telefonene gjennom en grundig kvalitetssjekk med rens og klargjøring før de pakkes inn og selges via One Calls nettbutikk.

Maria og mannen mottok telefonen tirsdag. Da de skulle starte opp telefonen, viste det seg at det sto i et simkort fra den forrige eieren og at alt av apper, telefonlogger, bilder og annen privat informasjon var tilgjengelig.

– Skikkelig ekkelt

Telefonen var ikke passordbeskyttet. TV 2 har sett skjermdumper av telefonen der man kan se at en person er logget på Apple ID og Facebook, samt samtaleloggen.

– Vi ble ganske paff, alle sammen. Jeg synes det var skikkelig ekkelt og tenkte stakkars han som har sendt den inn, sier Solevåg.

Hun tenker med gru på hva som kunne skjedd om noen hadde fått tilgang til hennes egen telefon.

– Om noen plutselig fikk tilgang til min e-post og mine bilder, er jo det kjempeskummelt. Man lurer på om dette kan ha skjedd med flere, sier Solevåg.

Ekteparet er heller ikke imponert over kundeservicen til One Call. Da de ringte selskapet onsdag for å forklare situasjonen, ble han bare bedt om å sende telefonen i retur. Paret hadde forventet en beklagelse.

Fungerte ikke

Den tidligere eieren blir svært overrasket når TV 2 tar kontakt og forteller hva som har skjedd.

Han forteller at telefonen ble kjøpt gjennom «nesten ny»-ordningen, men at han bare brukte den i tre-fire dager før han returnerte den.

– Skjermen frøs og den funket ikke, forteller mannen.

Flere omstendigheter gjorde at telefonen ikke ble nullstilt før den ble returnert, men mannen mener uansett at det er One Call sitt ansvar å sørge for at dette er i orden før de selger den på nytt.

– Jeg forventer at når de får tilbake en telefon med en sånn type feil, så sjekker de det og fikser det. Når alt er logget på, virker det som om de ikke har gått inn og sett på telefonen en gang. Jeg er veldig glad for at det var en ærlig person som mottok telefonen, sier han.