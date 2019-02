– De legitimerer maktmisbruk

– Men Giske er jo ikke dømt for lovbrudd i noen av disse sakene?

– Hvis Trøndelag Ap har som minstekrav at en tillitsvalgt ikke skal være straffedømt, så mener jeg det kravet er veldig lavt. I hvert fall når dette har skjedd så systematisk, og over så mange år. Giske viser fortsatt ikke antydning til å ta moralsk ansvar, mener Andreassen.

Hun understreker at hun ikke bryr seg om hva slags verv Giske får, eller hans videre politiske karriere.

– Men jeg bryr meg om hva slags rollemodeller vi setter i sånne maktposisjoner og hvilke signaler det sender til den fremvoksende generasjonen, sier hun.

Unnskyldning

Til Andreassens anklage om at han ikke «viser antydning til å ta moralsk ansvar», sier Giske følgende:



– Andreassen har fått, og akseptert, min unnskyldning. Det er rart hun ikke får spørsmål om det.

Andreassen sier hun gjerne vil svare på det:

– Hvis han har gitt en uforbeholden unnskyldning og mener det, hvorfor har han da bedt om en gjenopptakelse av disse sakene, spør Andreassen undrende.

Trond Giske skriver i en tekstmelding til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Leder av valgkomiteen av Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell, var den som onsdag formiddag presenterte komiteens innstilling om Giske. Han har følgende kommentar til Andreassens uttalelser:

– Trøndelag Arbeiderparti tar avstand fra all form for seksuell trakassering og maktmisbruk. Alle i Trøndelag Arbeiderparti skal føle seg trygge og velkommen, sier Asphjell.

Etter det TV 2 erfarer var Asphjell blant dem som ønsket å innstille Giske som nestleder. Ettersom valgkomiteen var splittet i saken, endte man imidlertid med et kompromiss, med Giske inn i arbeidsutvalget og varaplass i landsstyret.

– Gjør ikke alvoret mindre

Trond Giske trakk seg etter flere varsler om seksuell trakassering i begynnelsen av 2018.

Tidligere i år ble det imidlertid slått fast fra øverste hold i et brev at det ikke lenger var noe i veien for Giskes «fulle deltakelse» i Ap. Giske uttalte i etterkant av partiledelsens konklusjon at han så frem til å «gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppa, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag».

Etter at valgkomiteens møte ble avsluttet onsdag, sa Giske at han gledet seg til å ta fatt på arbeidet i Trøndelag Ap. Partileder Jonas Gahr Støre sa til TV 2 onsdag at han synes det var bra valgkomiteen landet på en enstemmig innstilling.

– Jeg skjønner det er engasjement i denne saken, og det gjør ikke alvoret i de sakene vi behandlet i fjor noe mindre, sa Støre.