En 38 år gammel kvinne ble funnet død i en leilighet på Notodden den 9. april i fjor.

Kort tid senere ble hennes eksmann pågrepet og siktet for drap av politiet.

Nå er mannen tiltalt for forsettlig drap. Ifølge tiltalen 54-åringen kvalt sin tidligere ektefelle. Drapet skal ha skjedd kvelden før kvinnen ble funnet.

54-åringen er også tiltalt for å ha forlatt deres ett år gamle datter hjelpeløs tilstand.

Datteren var tilstede i leiligheten da moren ble funnet død dagen etter. Hun var fysisk uskadd, og ble tatt hånd om av barnevernet.

Det var barnet som førte til at kvinnen ble funnet. Det skal ha blitt sett gråtende i gangen i bygningen der kvinnen bodde. Den aktuelle dagen møtte ikke avdøde opp på voksenopplæringen der hun gikk, og barnet hadde ikke kommet i barnehagen.

Nekter straffskyld

Mannens forsvarer, Cecilie Nakstad, sier til TV 2 at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han mener han ikke har gjort dette forsettlig, sier Nakstad.

Hva som ledet opp til hendelsen vil bli en viktig del av bevisførselen i rettssaken.

– Deres forhold og deres relasjon blir en del av saken. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Nakstad.

Ble tilbudt beskyttelse

Eksmannen ble pågrepet i Harstad i Troms – 175 mil nord for åstedet.

Politiet opplyste tidlig i etterforskningen at kvinnen var redd for eksmannen. Hun har tidligere anmeldt ham for trusler og krenkelse. Det siste etter at han filmet henne på gata uten samtykke.

De to skal også ha vært gjennom en barnefordelingssak. Avdøde ble tilkjent fullt foreldreansvar for datteren. Siktede ble kun tildelt samvær med barnet.

Paret bodde sammen i Troms før kvinnen flyttet til Notodden. Hun anmeldte ham for vold i 2016. Saken ble etterforsket, men henlagt på bevisets stilling.

Da kvinnen ble tilbudt beskyttelse i Notodden desember 2016, skal hun ha takket nei.

Mannen er også tiltalt for å ha kjørt med falske skilter.