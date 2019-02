Ifølge dommen fra Frostating lagmannsrett er halvparten av straffen gjort betinget. Det betyr at mannen i 50-årene må sone et halvt år i fengsel etter det gedigne våpenbeslaget som ble gjort i oktober 2017.

– Det må reageres strengt mot slike ekstreme våpensamlinger, uavhengig av eiers motiv. Dette gjør seg særlig gjeldende når oppbevaringen gjelder mange våpen som man ikke under noen omstendighet vil kunne fä tillatelse til å inneha eller oppbevare hjemme, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Våpenarsenal

Straffen er betydelig skjerpet i forhold til reaksjonen sunnmøringen fikk i Sunnmøre tingrett. Da ble han dømt til 341 timers samfunnsstraff mens påtalemyndigheten ba om 14 måneders fengsel.

– Det er et meget uheldig signal til allmennheten som gis i denne dommen, sa politiinspektør Yngve Skovly til TV 2 etter dommen i tingretten.

Det enorme våpenbeslaget ble gjort hjemme i mannens leilighet og i hans foreldres hus. Totalt ble det funnet 235 automatvåpen, halvautomatiske våpen, revolvere, rifler og hagler samt 27 000 skudd og 35 kilo krutt. De fleste av våpnene var funksjonsdyktige.

– Jeg var fryktelig dum som ikke fikk registrert våpnene. Jeg har ikke reflektert over at det ikke har vært helt lovlig det jeg har drevet med. Men det har ikke vært noen vond hensikt. Jeg har bare hatt en utrolig sterk våpeninteresse, forklarte sunnmørsmannen i 50-årene i Sunnmøre tingrett.

TUNG SKYTS: Ifølge lagmannsretten er det ikke noe som tyder på at våpensamleren har hatt kontakt med noen kriminelle miljø. Foto: Per Chr. Dyrø/TV2

I ankesaken i Frostating lagmannsrett brukte mannen «våpenmani» om sin interesse for våpen. Lagmannsrett mener at våpnene har et stort skadepotensiale.

– Det er ikke mulig å forutse hvilke konsekvenser det vil kunne ha dersom slike våpen kommer på avveie, annet enn at de kunne bli alvorlige, heter det i dommen.

Fikk rabatt

Tiltalte har understreket at våpensamlingen var hans store hemmelighet og ingen andre visste om omfanget. Lagmannsretten viser likevel til at han må ha hatt kontakt med en god del mennesker.

– Dette innebærer en risiko for at det kunne bli kjent at tiltalte kunne ha våpen eller en våpensamling.

Sunnmørsmannen har fått to måneder strafferabatt for å ha tilstått og umiddelbart opplyst politiet om ammunisjon og våpen som befant seg skjult hjemme hos foreldrene.

– Min reaksjon er at domstolen har foretatt en fornuftig og rimelig vurdering av de ulike straffeutmålingshensyn i saken, sier forsvarer Håkon Rasmussen til TV 2.

I retten fikk mannen de beste skussmål av rektoren på skolen han jobber. Det er ikke avgjort om mannen får forsette i jobben som lærer.