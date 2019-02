Svenske Pernilla Andersson har i sin artistkarrière samarbeidet med blant annet Katie Melua og Eagles.

I Sverige er hun også kjent for sine deltagelser i Melodifestivalen (Sveriges svar på Melodi Grand Prix.)

De siste ukene har hun skapt overskrifter på grunn av helt andre ting enn musikk.

Trist syn

Fredag gjestet hun svenske TV 4s «Nyhetsmorgon».

Der fortalte 44-åringen at hun hadde funnet sin demente far sittende i sin egen avføring på eldrehjemmet hvor han bor.

Ifølge artisten var det også tydelig at han hadde gjort det en god stund, både med tanke på hvor ofte han får stell og hvordan avføringen hadde stivnet fast i klærne.

Hun delte bilder av faren fra sykehjemmet på Facebook, og nå har historien ifølge Andersson gått viralt.

– Det har blitt et viralt og bredt gjennomslag etter jeg delte historien min. Mye mer oppmerksomhet enn jeg hadde trodd, sier hun til oss i TV 2.

Den svenske artistens historie har skapt debatt i hjemlandet. Mange aviser, deriblant en leder-artikkel i Aftonbladet, mener nå det private helsevesenet i landet må sørge for å øke den generelle bemanningen på eldrehjem – etter en rekke skandaler de siste årene.

Samler inn penger

Andersson har de siste dagene fått utallige meldinger fra folk som opplever det samme. Nå ønsker hun derfor å ta saken i egne hender, og hjelpe andre som er i samme situasjon som faren på 75 år.

– Jeg samler penger for å kunne hjelpe dem som ikke kan snakke for seg selv, som min far med Alzheimers, sier hun, og fortsetter:

– I løpet av uken har flere delt sine historier med meg. Både fra familier, og fortvilede ansatte ved sykehjem som føler de ikke har god nok tid med de eldre.

I løpet av 10 dager hadde organisassjonen allerede fått rundt 175.000 kroner i donasjoner.