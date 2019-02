Ida (10) ble kvestet for livet i skibakken – nå skal saken opp i Høyesterett

Les Ninas oppfordring til alle som står på ski nederst i saken.

Nekter straffskyld

19-åringen som kjørte på Ida, erkjente seg ikke straffskyldig for forholdet.

I sin forklaring pekte han på at det var hans andre tur i det aktuelle henget og at det ikke var skiltet med sakte fart. På første tur passerte han lenger borte i løypa og var derfor ikke klar over henget. Han mener han ikke kjørte fortere enn han kunne håndtere. Han fortalte at han lettet fra bakken over henget og landet rett før sammenstøtet, men at han prøvde å minske skaden ved å trekke til seg beinet og komme seg unna. Han fortalte videre at han ble overrasket over å treffe på barn i en sånn bakke.

Han forklarte at han knuste kneleddet i det ene beinet i ulykken og måtte gå på krykker i lang tid etterpå.

To vitner forklarte i retten at de observerte tiltalte holde svært høy fart forut for ulykken.

En sakkyndig skrev i sin rapport til retten at 19-åringen sannsynligvis holdt en hastighet på 64 km/t kort tid før sammenstøtet.

Sakkyndig vurdering En sakkyndig oppnevnt av retten har vurdert at kjøringen er et brudd på nr. 4 av de «10 internasjonale alpinvettregler for alpine skiløpere og snowboardere». Regel nr. 4 lyder slik: 4. Forbikjøring/utforkjøring

«Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.» Den sakkyndige har likeledes vurdert at tiltaltes kjøring på ulykkesdagen er et brudd på nr. 1,2 og 3 i disse reglene. Disse lyder slik: 1. Ansvar for å unngå skade Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre. 2. Avpass farten etter forholdene Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk. 3.Vikeplikt Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon. Kilde: Dom fra Agder lagmannsrett 12.10.18

Han vurderte det også slik at 19-åringen hadde brutt fire internasjonale alpinvettregler i forbindelsen med ulykken (se faktaboks).

Dømt for uaktsom kjøring

Flertallet i Agder lagmannsrett mente mannen kjørte uforsvarlig fort og dømte han for å «uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse».

Flertallet mente han bevisst kjørte i høy fart mot hengkanten, uten å gjøre noen tiltak for å avverge eventuell risiko knyttet til andre kjørere som måtte befinne seg nedenfor, og at dette, i kombinasjon med hans manglende erfaring med akkurat denne bakken, var uaktsomt.

Et mindretall – en lagdommer og en meddommer – påpekte at det ikke er noen konkrete fartsgrenser i alpintbakker og at man derfor må avpasse farten etter forholdene, og at forholdene på denne dagen var gode.

– Hendelig uhell

19-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, er glad for at Høyesterett har sluppet saken inn til behandling, fordi det mangler en rettsavklaring for om samfunnet skal straffe noen for ulykker som skjer under en fritidsaktivitet.

Advokaten håper at Høyesterett opphever dommen mot hans klient.

– Han er blitt dømt med knappest mulig margin, og vi er enig med mindretallet i at det var et hendelig uhell, der flere faktorer enn hans kjøring spilte inn. Blant annet bakkens beskaffenhet, jentas plassering og at ulykken skjedde på et ekstraordinært punkt. Flertallet mener det ikke hadde noen betydning, men mindretallet mener man må ta hensyn til det. Jeg mener derfor at han ikke kan straffes, sier Stallemo til TV 2.

Reagerer på uttalelser i retten

19-åringen uttalte i retten at han vil fortsette å kjøre på samme måte som før, og at han ikke kunne gjort noe annerledes.

Dette det får Idas mor Nina til å reagere kraftig.

– Ved å kjøre over det henget i høy fart, mener jeg han tok en kalkulert risiko, som var nær ved å koste min datter livet. Jeg synes det er forferdende og skremmende at han fremdeles ikke har respekt for andre menneskers liv og helse, sier hun til TV 2.

– Det han ville få fram, er at måten han har opptrådt på ikke er straffbart. Det kunne vært rettet kritikk mot flere ting rundt det som skjedde, blant annet bakkens beskaffenhet, skiltingen på stedet, og også hans kjøring. Men vi mener kjøringen ikke er straffbart, svarer Svein Kjetil Stallemo.

Nina er også skuffet over at familien ikke har mottatt noen form for unnskyldning for det som skjedde.

– Han er veldig lei seg for det som skjedde, men mener han ikke bør straffes, sier advokaten.

Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening har fulgt med på saken hele veien og har merket seg kritikken mot skiltingen på det aktuelle stedet.

– Det jeg kan si er at vi har fulgt denne saken i rettssystemet i alle instansene og frem til nå Høyesterett. Vi har merket oss denne uttalelsen. Derfor har vår advokat på vegne av oss også skrevet et «innlegg» til saken for å belyse blant annet bransjenormen vedrørende merking og skilting i alpinanlegg, sier Clausen til TV 2.

Kommer med oppfordring til andre

Nina forteller at de bevisst valgte å dra til Norge på skiferier, fordi det slo dem som mer familievennlig enn skisteder nedover i Europa. Hun mener en opphevelse av dommen vil sende et uheldig signal til andre familier som skal på skiferie.

– Jeg tenker denne saken blir avgjørende for våre fremtidige skiferier. En frifinnelse vil være katastrofalt for Norge som familiedestinasjon, fordi det sendes et signal om at det er totalt fritt frem i alpintbakkene, sier hun.

– I disse dager er svært mange på vinterferie i Norge slik dere var. Har du noen oppfordring til dem som befinner seg i skibakken nå?

– Tenk dere om og vis hensyn. Gå gjennom alpinvettreglene sammen med deres barn og ungdommer. Jeg hører stadig om unge mennesker som konkurrerer og måler topphastigheter på telefonene sine, og foreldre som stolt forteller hvor fort barnet kjører. Fartskjøring hører hjemme i avmerkede løyper. Spør dere selv: Har jeg full kontroll her, eller utsetter jeg meg selv eller andre for fare, avslutter Nina.