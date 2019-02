Da var det for sent. To polske menn ble påkjørt og drept av toget i ulykken som skjedde ved Alna holdeplass sent om kvelden 2. mars 2018.

Ifølge Havarikommisjonens rapport har tre personer trolig tatt seg inn på skinnegangen ved å gå over et veltet nettinggjerde like ved ulykkesstedet.

Ville ikke bli med i toget

Føreren av et tog som kjørte nordover i retning Lillestrøm oppdaget tre personer i sporet i en kulvert som ligger rundt 500 meter fra Alna holdeplass. Føreren trakk i nødbremsen og fikk stanset toget.

Lokføreren kontaktet de tre for å få dem om bord i toget, men de svarte på engelsk at de ikke ville bli med fordi de ikke skulle så langt. To av personene beveget seg da i førerens blindsone og ut i det andre togsporet.

Omtrent samtidig kjørte et annet tog ut fra Alna holdeplass i retning Oslo. Da dette toget kom fram til kulverten, hadde toget kommet opp i 95 kilometer i timen. Føreren observerte et tog som sto stille i kulverten og at det var tre personer i sporet.

Føreren trakk i nødbremsen, men avstanden var for kort til at toget kunne stanse. Ifølge rapporten fra Havarikommisjonen så føreren personene 5-6 meter foran toget.

Vil ikke snakke

To personer ble truffet av toget og omkom. Den tredje personen befant seg ved siden av sporet og ble ikke truffet. De to som døde, var polske menn på 26 og 33 år.

Havarikommisjonen vet ikke hvorfor de tre oppholdt seg i jernbanesporet. Mannen som overlevde har ikke villet forklare seg for politiet.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med ulykken, men kommenterer at gjerder må vedlikeholdes for å markere Bane Nors eiendom og hindre adgang for uvedkommende.