Får maktverv, men blir ikke nestleder

Ifølge TV 2s kilder ønsker Giske en nestlederplass sammen med dagens May Britt Lagesen. Hun skal ha gitt uttrykk for at det er uaktuelt for henne å sitte ledelsen sammen med styret.

Landsstyret er partiets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF.​

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet trakk seg etter flere varsler om seksuell trakassering i begynnelsen av 2018. Arbeiderpartiet konkluderte med at han hadde brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

Tidligere i år ble det likevel slått fast fra øverste hold i et brev at det ikke lenger var noe i veien for Giskes «fulle deltakelse» i Ap.

– For tidlig

Flere har reagert på Giskes mulige fremtid som nestleder i fylkeslaget. Siv-Len Strandskog er leder av kvinnenettverket i Rogaland Ap. Hun er blant dem som mener det er feil at Giske får et nestlederverv på nåværende tidspunkt.

– Jeg respekterer at Trøndelag Ap gjør sine egne vurderinger. Men det er beklagelig på mange måter at man gir et slikt verv. Det er konkludert med at han har trakassert og brutt retningslinjer, og da er det for tidlig med et slikt verv etter ett år, sier Strandskog, som understreker at hun snakker på vegne av seg selv, og ikke Aps kvinnenettverk som helhet.

– Er dette heldig for Arbeiderpartiet, og særlig Trøndelag Ap, inn mot valgkampen?

– Åpenbart mener jeg dette er uheldig. Men som sagt, så har Trondheim Ap rettighetene til å ta sine egne vurderinger, sier Strandskog.

Leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Trøndelag, Marit Bjerkås, vil ikke gi noen kommentar til hvorvidt det er for tidlig at Giske får nye maktverv.

– Jeg har tillit til valgkomiteen og den jobben de gjør. Utover det kommer jeg ikke til å kommentere valgkomiteens arbeid i andre fylker, sier hun til TV 2.