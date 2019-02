USAs president Donald Trump uttalte tirsdag at han ønsker å nominere Jeffrey Rosen til å erstatte Rod Rosenstein som landets visejustisminister, skriver nyhetsbyrået AP.

60 år gamle Rosen har lang fartstid som advokat, og jobber for øyeblikket i landet samferdselsdepartement. Han har også tidligere erfaring som rådgiver for Det hvite hus.

Han har også jobbet i samme advokatbyrå som USAs ferske justisminister William Barr.

– Han har årevis med utmerket juridisk og administrativ erfaring, som gjør at han er et godt valg til å ta over for visejustisminister Rod Rosenstein, sier Barr i en pressemelding.

Rosenstein er forventet å fratre sin stilling i midten av mars, ettersom det er vanlig at en ny justisminister får velge sin egen viseminister.

Før Barr overtok nylig, var Rosenstein den spesialetterforsker Robert Mueller rapporterte til i Russland-etterforskningen, ettersom tidligere justisminister Jeff Sessions meldte seg inhabil.