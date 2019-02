I januar gikk en video av en guttegjeng som tilsynelatende hånet en urinnvåner i Washington viralt. Nå saksøker en av elevene i videoen Washington Post for 250 millioner amerikanske dollar, skriver New York Post.

Det tilsvarer rett i overkant av 2 milliarder norske kroner.

– Et lett mål

16 år gamle Nicholas Sandmanns møte med aktivisten Nathan Phillips fikk mye omtale, blant annet av Washington Post.

– Washington Post ignorerte grunnleggende journalistiske standarder på uansvarlig vis i sin iver etter å fremme sin partiske agenda mot Donald Trump, skriver advokat Lin Wood i en pressemelding.

– Nick Sandmann ble sett på som et lett mål. Han er 16 år. Det er ikke mulig å unnskylde, skriver hun videre.

Varsler flere søksmål

Sandmann, fra Kentucky, var på skoletur i hovedstaden som en del av en demonstrasjon mot abort 18. januar, da han ble konfrontert av aktivisten Phillips. I den innledende dekningen av hendelsen ble det hevdet at det var klassen som konfronterte Phillips, og at klassen var rasistisk motivert.

Etter at en lengre video av hendelsen ble publisert, viste det seg at situasjonen var mer komplisert enn først rapportert, og at det også var en tredje gruppe involvert.

Både Sandman og foreldrene hans har mottatt drapstrusler etter at videoen gikk viralt.

Sandmanns advokat Wood forteller at de planlegger å saksøke flere medier.