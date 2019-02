Uttalelsene kommer til avisa El Nacional tirsdag kveld, etter oppfordringer fra opposisjonsleder Juan Guaido og USAs president Donald Trump til militært personell om å slutte seg til Guaidos støttespillere og se på opposisjonslederen som Venezuelas president. Guaido har den siste uka lagt press på militært personell og oppfordret dem til å la nødhjelpsforsyninger utenfra slippe forbi blokaden ved landets grenseposter og inn i Venezuela i helga.

President Trump advarte mandag kveld militært personell i Venezuela om at de risikerer å miste alt om de fortsetter å støtte Maduro.

– Militæret i Venezuela har kun én president, sier Vladimir Padrino.

Han sier militæret ikke vil akseptere et «marionettregjering» eller «ordre fra noen fremmede regjeringer eller makthavere». Han legger til at militæret er i full beredskap ved landets grenser i forkant av de varslede aksjonene og at ingen vil komme inn i Venezuela med forsyningene.

– De vil måtte gå over våre lik, sier Padrino.

