I alle de seks første åttedelsfinalene i Champions League har det stått målløst til pause, og tirsdag endte både Liverpool mot Bayern München og Lyon mot Barcelona også uten scoringer også ved kampslutt.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen gir bortemålsregelen en stor del av skylden for måltørken, og han vil nå ha bort regelen som ble introdusert av Det europeiske fotballforbundet (UEFA) på 1960-tallet.

– Bortemålsregelen. Hva skal vi med den i fotballen? Det gjør at lagene som har hjemmebane i første kamp er livredde for å slippe inn ett eller to mål, for det betyr så enormt mye før returen. De skulle tatt den vekk og spilt på like vilkår, der ett mål hjemme er like mye verdt som et mål borte, sier Mathisen.

VIL HA ENDRINGER: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener tiden er inne for UEFA til å fjerne bortemålsregelen. Foto: TV 2 Sport 1

Ved like mange mål etter to kamper i utslagsrundene i de europeiske klubbturneringene, avanserer laget med flest bortemål. Regelen brukes også i en rekke nasjonale cuper.

– Vi spilte på over 2,5 mål. Det er et dårlig spill, og vi bør vite at i de første oppgjørene er lagene forsiktige og livredde for å få et bortemål i fleisen, for da ser det uendelig mye tyngre ut, sier TV 2s fotballekspert.

Jepser Mathisen får støtte av de andre i Champions League-studio.

– Det har du utvilsomt rett i. Det er et godt innspill, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Hundre prosent enig, sier den tidligere Dortmund- og Liverpool-spissen Karl-Heinz Riedle som gjest TV 2s Champions League-studio.

Hangeland mener også nivået og forberedelsene spiller inn.

– Champions League har det høyeste nivået, høyere enn VM og EM, for klubblag trener med hverandre og er gjennomdrillet. De få målene forteller også om et jevnt nivå og et enormt fokus på forberedelser, studering av motstanderne, taktisk planlegging og om å nulle ut hverandre. I Liverpool mot Bayern så vi to tungvektsboksere som hadde fått mange slag, men det var ingen knockout. Nivået løftes år for år, og 0-0 er et resultat av det, sier han.

UEFA-direktør Giorgio Marchetti bekreftet i fjor høst at de ville se på bortemålsregelen. José Mourinho, Rafa Benítez og Arsène Wenger var blant topptrenerne som var med i et panel som diskuterte regelen. Panelet skal ha pekt på det ikke lenger er like vanskelig å score borte.