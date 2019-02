Manchester City snudde kampen tross VAR-kontrovers og rødt kort

Aguero-mål etter forsvarstabbe

Manchester City startet friskt og etter syv minutter kunne Sergio Aguero sendt bortelaget i ledelsen, men headingen hans ble slått over av Schalke-målvakt Ralf Fährmann.

Men kun elleve minutter senere satt den for City og Aguero. Schalke forsøkte å spille seg ut bakfra, men med aggressive City-spillere i hælene og på en nylagt og humpende gressmatte, bød det raskt på problemer.

Fährmann spilte en svak ball til midtstopper Salif Sané inne i egen 16-meter. Den pasningen snappet David Silva før han trillet ballen videre til Aguero som hadde en enkel jobb med å bredside inn 1-0 i det åpne buret.

Gjestene fra Manchester gjorde til tider som de ville med Schalke i den første omgangen, og kunne fort hatt flere scoringer den første halvtimen.

– Av lagene som er igjen i Champions League, har Manchester City lavest odds for å vinne, mens Schalke har høyest. Og man kan forstå hvorfor når man ser de to lagene hittil i kveld, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Straffe til Schalke etter VAR

Men Josep Guardiolas menn sløste med mulighetene, og det skulle straffe seg.

Etter en drøy halvtime ropte hjemmelaget på straffe da et farlig skudd fra Daniel Caligiuri traff armen til Nicolás Otamendi. Den spanske dommer Carlos del Cerro Grande konfererte med dommerne i VAR-bussen og falt etter langt om lenge ned på at det faktisk var et straffespark.

Tidligere Tottenham-talent Nabil Bentaleb satte den sikkert i mål, og dermed var lagene like langt etter 38 minutter.

Ny straffescoring for Schalke

Og etter 43 minutter fikk hjemmelaget straffe igjen. Fernandinho tok tak rundt livet på Sané under en dødball og virket også å hekte senegaleseren. Den spanske dommer var aldri i tvil og pekte resolutt på ellevemetersmerket.

Bentaleb stilte seg opp på nytt, og fant nok en gang nettmaskene. Schalke ledet plutselig 2-1. Dermed har algerieren fremdeles aldri bommet på et straffespark for tyskerne.

– For et sceneskifte. Kampen er snudd totalt på hodet. Schalke så rådløse ut før straffesparket og slet med å skape noe som helst, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre.​

Resultatet sto seg til pause.

Raste mot VAR i pausen

I pausestudioet var TV 2s Erik Thorstvedt mildt sagt irritert over at dommer og VAR brukte hele fire og et halvt minutt på å komme til en avgjørelse ved Schalkes utligning. Både han og kollega Mina Finstad Berg synes avgjørelsen var grei nok, men tidsbruken gjorde Thorstvedt kraftig provosert.

– Jeg tar heller en feil avgjørelse enn å sitte og vente i fire og et halvt minutt. Det greiene der tar all rytme ut av matchen. Alt dør hen. Det er bare tull. Det er ikke sånn fotball skal være. Da får man heller tåle litt slingringsmonn, og at vi av og til roter det til og en avgjørelse blir feil. Sånn som dette kan det ikke være, sa en oppbragt Thorstvedt som likevel roste dommeren for å ha sett forseelsen før straffespark nummer to:

– Det er strålende dømt. Det er så mye som skjer der inne i feltet, og da er det veldig bra å se det Fernandinho gjør.

Otamendi utvist

City føk ut av startblokkene også i andreomgang, og Kevin De Bruyne var nær ved å utligne to minutter etter hvilen. Belgieren dro seg løs og fyrte av fra snaue tolv meter, men ballen snek seg like utenfor.

Schalke sto imidlertid godt imot for presset, og etter 68 minutter ble ting enda mørkere for bortelaget. Otamendi, som fikk det gule i den kontroversielle VAR-situasjonen i førsteomgang, pådro seg sitt andre gule kort i kampen, og ble utvist.

Dermed måtte en fortvilet Guardiola ta ut kaptein David Silva for å sette inn midtstopper Vincent Kompany.

– Det ble en tøff kveld dette for Manchester City. Vesentlig tøffere enn det så ut etter de første 30 minuttene, sa Myhre.

Snudde kampen på tampen

Schalke opptrådte svært disiplinert og virket som om de skulle ri seieren i land. Men da dukket innbytter Leroy Sané opp. Tyskeren banket inn utligningen mot gamleklubben på et praktfullt frispark.

Og på overtid var vingkollega Raheem Sterling frempå med vinnermålet. Keeper Ederson slo en praktfull langpasning og engelskmannen befant seg plutselig alene med keeper. Der var Sterling iskald fra skrått hold.

Dermed endte det 3-2 til City, og Schalke går en svært tøff returmatch på Etihad 12. mars i møte.