– Det verste var ikke overgrepet. Det verste var at kirken forsøkte å skjule det

Turister og pilgrimer som besøker klosteret i Montserrat i Spania, lar seg imponere av arkitektur og historie, men bak klostermurene befinner det seg også mørke hemmeligheter.

Visste om overgrep

De fleste besøkende går rett forbi de to mennene som har stått utenfor klosteret med plakater de siste ukene. De få som tar seg tid til å finne ut hva de gjør der, får vite at de krever at den lokale abbeden må avsettes fordi han har dekket over seksuelle overgrep i kirken.

De to forteller at de ble utsatt for seksuelle overgrep i ungdommen, og krever nå at Den katolske kirken må erkjenne forbrytelsene som er begått av prester og munker.

Miguel Hurtado (36) er en av disse to. I januar sto han fram i spanske medier og fortalte at en munk forgrep seg på ham i klosteret i Montserrat da han var 16 år. Munken, som da var godt over 60 år gammel, berørte kjønnsorganet hans under påskudd av å fortelle at det er syndig å onanere.

– Han forsøkte å tungekysse meg. Jeg ble livredd og visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier Hurtado.

Hemmeligholdet verre enn overgrepet

Hurtado møter nyhetsbyrået Reuters i Madrid. Munken som begikk overgrepene døde i 2008, men Hurtado har ikke lagt saken bak seg.

– For meg var ikke overgrepene verst. Det var verre å oppleve at kirken dekket over det, sier han.

Munkekapper henger i klosteret i Montserrat under en messe. REUTERS/ Foto: Susana Vera

Klosteret gikk i januar ut og bekreftet at de ble informert om overgrepsanklagene mot en av klosterets munker i år 2000. Munken som ble anklaget for overgrepene ble forflyttet «for å være føre var» samme år. I uttalelsen skriver de også at de har betalt 8.600 euro for Hurtados psykologtimer, samt utgifter til en advokat i 2003.

Hurtado betalte tilbake pengene i 2015 etter at abbeden skrev en bok der han hyllet den overgrepsanklagede munken i 2007. Etter dette opplevde han at pengene han hadde mottatt var betaling for å holde munn.

Siden Hurtado sto fram i januar har åtte andre tatt kontakt med kirken og fortalt at samme munk forgrep seg på dem også.

Miguel Hurtado er onsdag på plass i Vatikanet. Her skal han fortelle sin historie til ledere i Den katolske kirke Photo by Vincenzo PINTO / AFP) Foto: Vincenzo Pinto

Aktivister i Spania hevder at tusenvis av overgrep er dekket over av kirken i det tradisjonelt katolske landet.

Det er ikke bare i Spania temaet er på agendaen. Torsdag begynner et fire dager langt historisk møte i Vatikanet. For aller første gang samles 200 biskoper og katolske kirkeledere fra hele verden for å diskutere overgrep og hemmelighold i kirken.

Enormt omfang i USA

Også i USA får Vatikanets oppgjør med overgrep i kirken stor oppmerksomhet. Påtalemyndigheten i den amerikanske delstaten Pennsylvania uttalte i fjor at de hadde oppdaget at rundt 300 prester hadde vært innblandet seksuelt misbruk av barn som strakte seg tilbake til 40-tallet, noe som hadde vært forsøk skjult av en rekke kirkeledere.