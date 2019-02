Bayern stanset Liverpool-stjernene: – Det er imponerende

Liverpool-Bayern München 0-0

Liverpool hadde det spillemessige overtaket i kampen, men Bayern kjempet heroisk og demmet opp for Liverpools stjerneangripere.

Sadio Mané var nær ved å bli den store helten fem minutter før slutt, men Manuel Neuer reddet mesterlig.

– De har virkelig vært iherdige i forsvarsspillet sitt i dag, Bayern. Det er imponerende, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– En morsom førsteomgang hvor begge lag tok større sjanser. I den andre omgangen fokuserte Bayern på å demme opp for Liverpools angrep. Det gjorde de på formidabelt vis, sier TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Dermed endte det målløst på Anfield i tirsdagens Champions League-oppgjør.

Trøsten for Jürgen Klopp og Liverpool er at de unngikk å slippe inn et potensielt skjebnesvangert bortemål. Bayern München virket fornøyd med uavgjort, men hadde enkelte store sjanser.

– Vi gjorde livet vanskeligere enn det trengte å være med den siste pasningen i dag. 10-12 gode muligheter fislet ut i ingenting. Vi kan spille bedre. Vi burde spilt bedre, sier Klopp til BT Sport etter kampen.

– Resultatmessig er det greit. Det er ikke et drømmeresultat, men det er et bra et.

Returoppgjøret i München 13. mars er dermed fortsatt helt åpent. Der har også Liverpool tilbake Virgil van Dijk som sto over tirsdagens oppgjør med karantene.

Nær Matip-selvmål

Liverpool gikk som ventet svært offensivt til verks og satte et høyt press på Bayerns forsvarslinje.

Etter tolv minutter tok kampen for alvor fyr. Først fikk Mohamed Salah en mulighet etter en praktfull gjennombruddspasning fra kaptein Jordan Henderson. Egypteren traff imidlertid for svakt og ballen var enkel for Manuel Neuer.

Så smalt det umiddelbart i andre enden. Serge Gnabry banket inn et innlegg og Liverpools midtstopper Joël Matip var nær å sette ballen i eget nett. Ballen gikk via foten til den tidligere Schalke-spilleren og rett i brystkassen på en intetanende Alisson.

Alisson med «shaky» start

Både Manuel Neuer og Alissons ferdigheter med ballen i føttene ble også stilt på prøve innledningsvis, og spesielt Liverpools brasilianske sisteskanse virket usikker og ga bort ballen i farlige situasjoner to ganger innen det første kvarteret.