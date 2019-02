Tirsdag ble det kjent at en ny undersøkelse, der over 8000 forsvars-ansatte har deltatt anonymt, viser at 44 ansatte har opplevd voldtekt i Forsvaret det siste året.

Det er snakk om 24 kvinner og 20 menn.

Samtidig rapporterer 71 kvinner og 53 menn om voldtektsforsøk.

Totalt er kun to saker anmeldt til politiet.

– Jeg ble veldig overrasket over hvor mange menn det var, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til TV 2.

– Utfordring

Bjurstrøm viser til tidligere undersøkelser, der det har kommet fram at mange kvinner opplever seksuell trakassering i Forsvaret.

Dette er derimot den første undersøkelsen der tallene for menn er så høye, noe Bjurstrøm synes er sjokkerende.

– At forskjellen mellom kvinner og menn er så små, det er svært overraskende. Særlig at forskjellene er så små når det kommer til noe så alvorlig som voldtekt, sier hun.

Hun mener dette representerer en enorm utfordring for forsvaret fremover.

– Jeg tror vi må legge til grunn at det er enda vanskeligere for menn enn for kvinner å melde fra om denne typen saker. Dette er ikke noe som lar seg rette med enkle grep, men noe det må jobbes med helt fra toppen i Forsvaret i lang tid fremover, sier hun.

Hun understreker at det virker som at Forsvaret tar det hele svært alvorlig. De har blant annet innført en rekke tiltak etter at tallene ble kjent for dem.

Også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen synes tallene på antall menn var overraskende.

– Jeg er overrasket over at det er så mange menn som oppgir dette, samtidig må vi håpe vi har klart å avdekke noe av mørketallene i denne rapporten. Det gir oss noe å jobbe videre med, sier han til TV 2.

– Blir sårbar

Miriam Weierud, leder for Millitært kvinnelig nettverk, forstår det er vanskelig å melde fra om overgrep og trakassering man opplever på arbeidsplassen.

– Ved å varsle fra om dette vil man på en måte sette seg i en slags offerrolle, noe som nok er vanskelig for mange å akseptere. Særlig for mange menn kan nok dette være svært vanskelig, sier hun til TV 2.

Også de opplever at Forsvaret tar tallene svært seriøst, og er fornøyd med de tiltakene som er varslet i kjølvannet av undersøkelsen.