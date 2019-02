Kirkreit var på skiferie sammen med fem andre venner da skredet ble utløst.

Familien opplyser at skredet ble utløst da reisefølget var på tur ned fjellsiden for å ta skiheisen opp en siste gang for dagen. De fem andre klarte å komme seg unna skredet.

– Han var en klippe for oss, og var et forbilde som veldig mange av oss så opp til. Han vil bli dypt savnet, sier familien til Trønder-Avisa.

Politiet bekreftet i helgen at det var en av deres ansatte som hadde omkommet.

– Vi kan bekrefte at en ansatt hos oss har omkommet i snøskred i Japan. Det er tungt og trist for kollegaene og de som sto han nær, og våre tanker går til de etterlatte, skriver pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt.

