Flere lag med redningsarbeidere er på plass for å finne dem som er begravet i snøen på skistedet Plaine-Morte i de sveitsiske alpene, ifølge lokalt politi.

En lokal tjenestemann sier til avisa La Nouvelliste at mellom ti og tolv mennesker kan være tatt av skredet. Politiet bekrefter at flere mennesker er rammet, men vil ikke oppgi noe tall.

Det er uvanlig at skred går over oppkjørte skibakker i Sveits. De fleste som mister livet i skred, har kjørt off-piste.

Lav skredvarsel

På Crans-Montanas nettside var risikoen for skred på to på en skala fra én til fem tirsdag, til tross for at mildt vær de siste dagene har ført til at tung snø har begynt å smelte.

– Vi er sjokkert og håper på et positivt utfall for disse menneskene, sier sjefen for skisenteret, Nicolas Feraud.

Leteaksjonen er svært vanskelig. Skredet er er om lag 300 meter langt og to meter tykt.

Bilder på Twitter viser at skredet har gått tvers over skibakken på et sted som kalles Passage du Major.

La vidéo d’Alexis Desfayes, qui était sur place quelques instants après l’avalanche de Crans-Montana, et qui donne idée de son ampleur. Nous serons en direct ce soir au #19h30RTS pic.twitter.com/xZAEkBFuT1 — Darius Rochebin (@DariusRochebin) February 19, 2019

Norske Linda Nielsen Methi er på ferie i Crans Montana. Reisefølget var i bakken mandag og forteller at været var nydelig og varmt.

– Det var en nydelig dag. Vi sjekket skredvarselet og da var det på oransje. Alle vi snakker med sier det er varmt for årstiden og at våren har kommet tidlig, sier Methi til TV 2.

Tirsdag har de vært litt småsyke og holdt seg inne.

Skoleferie

Det er flere mennesker enn vanlig på Sveits' skiutfartssteder denne uka på grunn av skolenes vinterferie.

Skredet gikk klokken 14.23 tirsdag ettermiddag.

Plaine-Morte er den høyest beliggende skibakken i Crans-Montana i Valais-regionen, på rundt 3000 meter over havet.