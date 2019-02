Mandag kveld gikk den årlige utdelingen av Michelin-stjerner av stabelen i Århus i Danmark.

Der ble to Trondheims-restauranter tildelt sine første stjerner - Fagn og Credo, og med det har Trondheim gått fra null til to stjerner på et år.

Credos Heidi Bjerkan kom hjem til restauranten i Trondheim tirsdag ettermiddag.

– Det er fantastisk å komme tilbake hit, å få feire sammen med de som gjør dette mulig hver dag, sier Bjerkan til TV 2.

Skulle lage mat

Bjerkan var utgangspunktet i den danske byen for å lage mat under Michelin-arrangementet.

– Jeg ble invitert ned for å servere norsk sjømat, tørrfisk og sjøkreps, forteller hun.

Før utdelingen mistenkte hun at Credo kunne være en god kandidat til å få stjerne, men dette var ikke noe hun forventet.

I tillegg til en Michelin-stjerne, fikk Bjerkan og Credo utdelt Bærekraftsprisen, som ble delt ut for første gang i 2019.

– Det å få utdelt Bærekraftsprisen var nesten mest stas, sier hun.

Credo har en målsetning om å være bærekraftig. Blant annet driver de med kompost, så ingen matrester blir kastet.

– Jeg liker å se Credo som et prosjekt, det handler ikke bare om restauranten, men også de som leverer og dyrker maten vår. Felles for alle oss på Credo er at vi er nysgjerrige og vil lære mer, og derfor er vi ofte ute hos de som produserer maten for å lære, sier hun.

Første kvinne

Heidi Bjerkan er nå første kvinne i Norge med en Michelin-stjerne.

– Vi har aldri jobbet for å få stjerne. Jeg har alltid jobbet langsiktig, og det å da få denne annerkjennelsen er veldig stas, sier hun.

– Blir det vanskelig å beholde stjerna?

– Jeg kommer til å fortsette med det vi gjør, og kommer ikke til å gjøre noe spesielt for å få beholde den, sier Bjerkan.

Nå har både Stavanger og Trondheim to restauranter med stjerne, mens Bergen ikke har noen.

– Nå har vi satt Trondheim på kartet, og så få vi håpe det snart er Bergens tur. Vi har et langstrakt land, og det er fint å fordele stjernene litt utover, sier hun.