– Machete er det man bruker i jungelen. Det er ikke jungel i Oslo

Ingen aldersgrense

Dagens våpenforskrift nevner flere spesifikke typer våpen som er forbudt. Blant disse er springkniver, slåsshansker og elektrosjokkvåpen .

Machete er ikke nevnt i forskriften, og er derfor fullt lovlig å eie.

På norske nettbutikker finnes det god tilgang på macheter. TV 2 gjorde i dag et enkelt søk på finn.no, og fikk 57 treff.

De er billige og selges uten aldersgrense både i butikk og på nett. Selv om machete for noen har samleverdi, er de også lett tilgjengelige for kriminelle.

300 prosent økning i beslag

Mange bestiller også slike kniver fra utlandet. Per i dag har ikke tollmyndighetene anledning til å beslaglegge og anmelde disse.

Som TV 2 tidligere har omtalt, opplevde tollvesenet en økning på 300 prosent i beslag av våpenprodukter fra 2017 til 2018, forteller at de hadde stoppet mye flere våpen, dersom de hadde anledning til å stoppe machetene som kommer igjennom postsystemet.

– Hvis disse hadde vært forbudt, så hadde tallene vært helt annerledes, sier Terje Teigen, som er kontorsjef for Tollregion Oslo og Akershus.

Økende problem

Konstituert politidirektør Håkon Skulstad, forteller om bekymringsmeldinger fra politimestere rundt om i landet, og sier at det nå er flere som eier kniv, og flere som går med kniv i offentligheten.

– Vi har jo sett at det er flere saker nå, der macheter både blir tatt med på offentlig sted, og det blir også brukt i voldshandlinger. Det er helt naturlig at man nå går inn og ser på om det er grunnlag for å få denne inn under våpenlovgivningen.