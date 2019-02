– Slik skal vi bli kvitt jævelskapen

I en fersk undersøkelse fra Forsvaret kommer det fram at 23 kvinne og 20 menn har hatt sex mot sin vilje i Forsvaret det siste året.

– Det er trist vi har en organisasjon der så mange rapporterer at de har hatt denne typen opplevelser. Det er ikke sånn vi skal ha det i Forsvaret, og vi skal jobbe med å endre dette, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG tirsdag ettermiddag.

160 personer har opplyst at de har opplevd en voldtekt eller et voldtektsforsøk i løpet av det siste året.

Holdningsendring

Bakke-Jensen er klar på at Forsvaret har en omfattende jobb foran seg.

– Vi skal skape holdninger om at dette er fullstendig uakseptabelt. Vi skal også drille lederne våre, slik at de kan slå ned på denne typen oppførsel. Det skal også være gode rutiner rundt de som varsler og de som blir varslet om, og på den måten kan vi bli kvitt jævelskapet, sier ministeren.

Han er tydelig på at det skal være trygt å gå på jobb i Forsvaret, og innrømmer at det nok har vært et for mannsdominert miljø for lenge.

– Nå skal vi dyrke mangfoldet. Nå må vi gjøre noe med de primitive delene av den kulturen vi har hatt, sier han.

– Forbanna

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier til TV 2 tirsdag at han er forbanna over at dette er et problem i Forsvaret.

– Jeg velger å se på det som at vi har noen råtne epler i kurven. Svært mange er fornøyde med å være i forsvaret, men så er det disse tilfellene som ødelegger, sier han.

– Er det trygt å sende datteren sin på førstegangstjeneste i Forsvaret?

– Ja, det mener jeg absolutt at det er. Det vi har fått klarhet i nå er de alvorligste tilfellene. Vi må forebygge at dette skjer, og vi må få folk til å varsle dersom dette faktisk skjer. Vårt mål er selvfølgelig at ingen skal oppleve seksuell trakassering eller overgrep i Forsvaret, sier han.

Bekymret statsminister

Statsminister Erna Solberg (H) er bekymret over det som har kommet fram.

– Dette skal ikke skje. Det skal ikke være sånn i det norske forsvaret, at unge mennesker som kommer inn dit opplever disse tingene. Det er nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep i forsvaret, sier Erna Solberg til TV 2 tirsdag.

Hun sier Forsvaret nå må ta grep.

– Dette er uakseptabelt. Her må det jobbes med holdninger og rutiner, sier Solberg.