– Vi reiste alltid innover i landet. Den kvelden var jeg med Marcelo Bielsa, forteller Jorge Griffa til UEFAs Champions League-magasin.

Griffa var ungdomsdirektør i storklubben Newell's Old Boys fra 1974 til 1995. Bielsa var på den tiden ungdomstrener i samme klubb.

– Han spurte når vi var tilbake i Rosario. Men jeg svarte at vi ikke skulle til Rosario, vi skulle til Murphy, der vi hadde hørt om en tenåring ved navn Pochettino.

– Han har beina til en fotballspiller

Den gang var Tottenham-manageren tretten år gammel, og en storscorer for sin lokale klubb. Griffa og Bielsa snakket med Pochettinos foreldre, som skyndte seg å vekke Mauricio. Ifølge FourFourTwo skal Bielsa ha sett på Pochettino og sagt «se på ham, Jorge! Han har beina til en fotballspiller».

– Klokken var elleve da vi kom fram til huset. Vi snakket med foreldrene og gutten selv. Det var en søndag, og på mandag kom faren til meg med en konvolutt. Han sa «her er min sønns overgangspapirer».

– Fra det øyeblikket var han en del av Newell's Old Boys. Slik startet min reise med Pochettino, forteller Griffa.

Bielsa ble etterhvert Pochettinos manager på A-laget til Newell's Old Boys, og en stor inspirasjon for Tottenham-manageren.

– Han var alltid veldig seriøs

Griffa forteller at Pochettino tidlig viste at han hadde det som trengtes for å lykkes.

– Han var alltid en veldig seriøs gutt, og et disiplinert individ. Han kom fra en god familie, var i god form og var relativt god med ball. Han hadde mange gode egenskaper i seg, som gjorde det mulig for han å oppnå suksessen han ønsket.

– Unge formes av den suksessen de oppnår og de feilene de gjør som spillere. Bare da kan de bli gode trenere. Det oppnås gjennom hardt arbeid, offervilje og standhaftighet. En må ha et ønske om å bli bedre og alltid gjøre ting bedre.

Griffa mener det nå er opp til Pochettino å få det meste ut av trenerkarrieren.

– Han viste god karakter, ville alltid oppnå suksess og han tok imot de nødvendige ideene for å oppnå suksess. Han er for øyeblikket på toppen av sin karriere, og må gjøre det meste ut av det. Han oppnådde sine mål som spiller, og nå må han gjøre det som trener.

– Jeg er stolt over å ha oppdaget Pochettino, og ønsker ham all lykke, avslutter Griffa, mannen som oppdaget Pochettino.