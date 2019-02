Kristi og familien har ikke råd til vinterferie på fjellet – hyller folk som låner bort hytta si

– Jeg startet opp denne gruppa i 2014, fordi jeg kjente til noen som hadde det litt trangt økonomisk. Min hytte står tom til tider, så jeg ville låne den ut til de som ikke har råd til hytte. Jeg så at det var barnefamilier som var interessert i å låne hytter, både på Finn og i sosiale medier, så da tenkte jeg det var en lur idé å lage en slik side, sier Lund.

Overskuddsprosjekt

Lund forteller at det egentlig bare er morsomt å drive med dette, og selv om gruppa egentlig var tenkt å være et forum for gratis hytteutleie, trår hun også til og hjelper innimellom.

ILDSJEL: Lise Lund står bak Facebook-gruppen «Gratis lån av feriested til barnefamilier». Den knytter hytteeiere opp mot barnefamilier som ønsker å låne hytte gratis. Foto: Tor Lindseth

– Jeg lagde den jo i grunn for at folk skulle komme i kontakt med hverandre selv, men jeg har ofte blitt spurt om jeg kan gå mellom og spørre for dem, sier Lund.

– Det er mye skam knyttet til fattigdom, og det hender jeg trår til på bakrommet som et mellomledd for å gjøre prosessen litt lettere, sier Lund.

– Det skulle jo gjerne vært flere hytter tilgjengelig for barnefamiliene som vil låne, og antallet hytter som lånes ut dekker ikke etterspørselen, sier Lund.

Stor etterspørsel

Det finnes flere aktører som tilbyr ferier for de familiene som har det trangt økonomisk, eller av en andre grunner ikke har muligheten til å dra på egne ferier. Røde Kors er en av de få som tilbyr aktiviteter i vinterferien for barn kostnadsfritt.

– Våre tilbud har vist seg å være veldig populære. I 2018 var det over 4200 barn som fikk dra på ferie gjennom våre programmer. Vi klarer dessverre ikke å møte etterspørselen som er etter våre ferietilbud, og over halvparten som søker får ikke være med, sier Stine Christiansen, som er seniorrådgiver for program barn og unge i Norges Røde Kors.

– Røde Kors i distriktene har flere ulike aktivitetstilbud i vinterferieukene. Ferie for alle, et gratis ferietilbud for barnefamilier i alle skolens ferier, arrangerer ni ulike opphold rundt om i landet disse ukene. Dette er et tilbud for barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, sier Christiansen.