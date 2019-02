I en stor undersøkelse har 8805 militært ansatte og vernepliktige svart anonymt på det som er Forsvarets hittil største undersøkelse om mobbing seksuell trakassering.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i fjor høst.

Der kommer det frem at over 40 personer i Forsvaret sier at de har blitt voldtatt i løpet av det siste året. 20 av dem er menn. Mens over 120 personer sier at de har blitt forsøkt voldtatt.

– Forbannet

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er klar på at både mobbing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep er noe Forsvaret har nulltoleranse for.

Særlig de to sistnevnte kategoriene er noe som opprører ham.

– Dette gjør meg forbannet. Nå har vi fått en grundig og detaljert undersøkelse, og funnene her gjør meg ikke mindre enn forbannet, sier Bruun-Hansen i en pressemelding.

Forsvarssjefen mener det er et lederansvar å få bukt med problematikken rundt mobbing og seksuell trakassering.

– Det er vår jobb som ledere på alle nivåer å ta tak i dette. Dette er vårt lederansvar, slår han fast.

– Vi må forholde oss til at dette skjer i Forsvaret, og vi må ta tak i det. Ved å jobbe med alt fra holdninger, varsling og reaksjoner, sender vi et tydelig budskap om at denne type adferd er uakseptabel i forsvaret, sier Bruun-Hanssen videre i pressemeldingen.

To anmeldelser

Ifølge Bruun-Hanssen valgte kun to av de rundt 40 personene å anmelde saken.

Resultatene fra MOST-undersøkelsen (Mobbing og seksuell trakassering) er lagt frem for forsvarssjefens ledergruppe, men er ikke offentlig ennå. Etter det NRK forstår skal rapporten legges frem på torsdag.

I pressemeldingen opplyser Forsvaret at de allerede har et tydelig regelverk mot mobbing og seksuelle overgrep, men forsvarssjefen er klar på at resultatene fra undersøkelsen viser at det må mer til.

– Vi har en rekke tiltak allerede, men de har ikke gitt god nok effekt. Derfor skal vi se på både oppfølgingen av eksisterende tiltak og implementering av nye, sier Bruun Hansen.

– Alvorlig

Jens Jahren, leder for befalenes fellesorganisasjon (BFO) sier funnene er alvorlige.

– Forsvaret har tatt dette svært alvorlig, og er nå godt i gang med å sette i gang tiltak som skal hindre dette framover, sier Jahren til TV 2.

Han mener det er viktig at Forsvaret nå jobber med kulturen, og tenker særlig på at kun to av 40 tilfeller er anmeldt.

– Da må man gjøre det klart for folk at dersom det skjer slike ting, så må det være naturlig at man varsler og eventuelt anmelder det. Nå er det viktig å iverksette tiltak som hindrer dette i fremtiden, samtidig som vi håndterer de tilfellene som har vært, sier Jahren videre.​

