Gutten, som har fått navnet Falk, kom til verden 15. april. Nyheten delte hun selv på bloggen sin.

– Endelig er du her. Vårt lille mirakel som vi elsker mer enn ord kan beskrive. Tenk at det går an å ha så sterke følelser for en man egentlig ikke kjenner enda? Du er vårt ALT, skriver hun på bloggen.

68,5 timer på sykehuset

I en video publisert i innlegget på bloggen, viser paret de tre dagene før fødselen.

Allerede fredag 12. april ble Gjelsvik innlagt på Ullevål universitetssykehus.

– Babyen har lagt seg på tvers. Jeg har en tverrliggende baby. Og det går ikke an å føde en baby som ligger på tvers, sier Gjelsvik mens hun pakker sykehusbagen.

Hele 68,5 timer ble tilbragt på sykehuset, før Falk kom til verden klokken 6.28 mandag morgen.

– Herregud, så flink du var. Du er helten min, sier kjæresten Dennis Poppe i videoen.

– Det var intenst. Helsike, det å føde er ingen spøk, sier den nybakte moren.

Kjendispar

Gjelsvik møtte kjæresten Dennis Poppe (27) på «Paradise Hotel» i 2012.

Paret slo opp, men ble kjærester igjen da de deltok på et nytt reality-program sammen, nemlig «Robinsonekspedisjonen» på TV 3.

Sammen driver de nå en YouTube-kanal med over syv millioner avspillinger.

De siste årene har Gjelsvik blitt en av Norges mest kjente influencere. Hun har blant annet bakgrunn fra «Bloggerne» på TV 2.

Giftemål

32-åringen frontet i mange år det å være lykkelig barnløs. Hun kjente på et babypress fra samfunnet, og ønsket større aksept rundt det å velge bort et liv med barn.

Derfor ble det ikke overraskende store overskrifter da hun offentliggjorde graviditeten på Vixen Influencer Awards i januar.

Da avslørte hun at svangerskapet ikke var planlagt:

– Jeg fikk fullstendig panikk og var hysterisk. Jeg grein i tre timer, sa hun til TV 2 den gang.

Kjærestene giftet seg på tull i Las Vegas i 2016, noe som gjør at de på papiret allerede er gift. Paret ble likevel forlovet senere samme år.

Poppe har sagt at de skal gifte seg igjen i september 2019. De lover mange gjester og en skikkelig fest.