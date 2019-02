– Jeg blir overrasket om han ikke blir valgt

– Provoserende

Den politiske kommentatoren tror særlig mange av Giske sine kritikere vil mene at det er provokativt av Trøndelag Ap og Giske om han får et tillitsverv så tidlig etter de gjentatte varslene om seksuell trakassering som kom mot den tidligere nestlederen i fjor.

– Jeg tror mange mener at det har gått for kort tid, og at det trengs mer tid for å bygge tillit. Mange vil nok mene at det er respektløst overfor varslerne, sier Tone Sofie Aglen.

Valgkomiteen møttes mandag kveld, men kom ikke til enighet. De skal møtes igjen onsdag, og en mulig avklaring kan komme da.