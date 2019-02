Bernie Sanders (77) utfordrer Donald Trump

Tirsdag ettermiddag offentliggjorde traveren Bernie Sanders at han vil utfordre Donald Trump i presidentvalget i 2020.

Det skriver blant annet CNN.

Han kunngjorde nyheten i et intervju med Vermont Public Radio.

– Når jeg reiser rundt omkring i landet lover jeg å ta med de verdiene som alle vi i Vermont er stolte av. Vår tro på rettferdighet, på samfunnet, på politikk og på bymøter, sier Sanders i intervjuet.

Vil beseire Trump

Det var lenge usikkert om 77-åringen kom til å stille eller ikke.

Selv om flere eksperter har meldt Sanders vil melde seg på, har hovedpersonen selv holdt kortene tett til brystet.

Gjentatte ganger har Sanders uttalt at han kun vil stille dersom han tror at han er den beste kandidaten til å beseire Donald Trump.

Også senatorens kone, Jane Sanders, har uttalt at ektemannen ikke har et brennende ønske om å bli president, men at han har et brennende ønske om å gjøre USA bedre for folk med forskjellige bakgrunner.

I 2016 stilte Sanders i nominasjonskampen mot Hillary Clinton. Den gang tapte han.

I dag er han en av de mest populære politikerne blant demokratiske velgere. Ifølge CNN ønsker Sanders å utvide helsevesenet og det sosiale sikkerhetsnettverket. Han ønsker også å gjøre høyere utdanning gratis.

Flere kjente kandidater

Listen over demokrater som ønsker å bli Demokratenes kandidat i 2020 vokser raskt, og omfatter allerede flere kjente senatorer med evnen til å samle inn store penger. Blant dem er:

Elizabeth Warren (69). Advokat og jusprofessor. Senator som representerer delstaten Massachusetts. Warren regnes som progressiv og liberal. Økonomisk ulikhet og vanlige folks kamp mot storkapitalen og politisk korrupsjon er hjertesaker.

President Trump har en rekke ganger kalt Warren «Pocahontas» i et forsøk på å sverte henne. Årsaken er at Trump mener Warren skryter på seg en bakgrunn fra det amerikanske urfolket uten at hun har dekning for det. En DNA-test har imidlertid vist en sterk indikasjon på at det er urfolk blant hennes forfedre.

Kamala Harris (54). Jurist. Senator som representerer California. Harris regnes som en typisk progressiv liberaler med røtter i borgerrettighetsbevegelsen, og en forkjemper for skattekutt for mellomklassen. Hun er for legalisering av marihuana og motstander av dødsstraff. Harris' far er fra Jamaica, og moren er fra India.