I regjeringserklæringen fra Granavollen heter det at «regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven».

Forslaget fra regjeringen ble gjennomgått tirsdag formiddag av Høie og Bollestad.

– For oss var tvillingabort en krevende problemstilling både medisinsk, etisk og juridisk. En tvillingabort kan også sette den gjenværende tvillingen i fare, sa Olaug Bollestad under fremleggelsen av forslaget tirsdag.

– Vi har mottatt mange henvendelser fra kvinner i utlandet. Norge skal ikke være et av de mest liberale landene i Europa.

– Det var ikke bare i det politiske miljøet dette har skapt debatt, men også fagmiljøet har etterlyst retningslinjer. Fosterreduksjon skal ikke lenger være selvbestemt. Det skal innvilges etter nemndbehandling, sa helseminister Bent Høie (H).

Helseminister Bent Høie (H) og fungerende partileder Olaug Bollestad (KrF) la tirsdag fram lovforslag om abort. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

– Kvinner som ønsker fosterreduksjon vil altså kunne søke om dette på lik linje med alle de som søker om abort etter uke 12.

Høie understreker at det er ikke nok at kvinner synes omsorgsbyrden er for stor.

– Fosterreduksjon vil og innvilges etter dagens kriterier for å innvilge abort etter uke 12. Og ved søknad av fosterreduksjon vil det ikke være tilstrekkelig i seg selv å vise til at omsorgsbyrden er større ved to enn ved ett barn.

– Det vil i tillegg kreves at det foreligger andre forhold som tilsier at kvinnen kan settes i en vanskelig livssituasjon. De forholdene som i dag gjelder etter uke 12, sa Høie.

Den utvidede Solberg-regjeringen har flertall i Stortinget.

Selv om det var protester mot KrFs tvillingabortkrav i Frp før regjeringsforhandlingene, har talsfolk i partiet forsikret om at de vil stå bak plattformens formuleringer i spørsmålet.

Men før behandlingen i Stortinget, skal saken nå altså på høring. Kort etter at Granavollen-plattformen var lagt fram torsdag 17. januar, sa Høie til Vårt Land at han ville starte det praktiske lovarbeidet om tvillingabort straks.