Blir tidenes eldste Premier League-manager: – Han er avhengig av fotball

Når Roy Hodgsons Crystal Palace entrer gressteppet på Leicesters King Power Stadium lørdag, markerer det en milepæl i Premier League-historien. Aldri før har et lag blitt ledet av en eldre manager.

Hodgson går forbi avdøde Sir Bobby Robson på listen, en mann som var 71 år og 192 dager da han ledet Newcastle for siste gang i 2004. Hodgson slår den rekorden med seks dager når han setter seg på benken lørdag.

Hodgsons rekord betyr at Crystal Palace-managere nå innehar rekorden for både yngste og eldste Premier League-manager gjennom tidene. Italienske Attilio Lombardo ble den yngste, da han 32 år og 67 dager gammel ledet London-laget i mars 1998.

– Han er avhengig av fotball

En av de som kjenner Hodgson aller best er tidligere Fulham-kaptein og TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland. Hangeland spilte under Hodgson i både Viking og Fulham. Han er ikke overrasket over at gamletreneren fortsatt holder det gående.

– Jeg trodde faktisk han kom til å holde det gående fortsatt, men det begynner å handle om helse. Mannen er avhengig av fotball, selv om han en gang sa til meg at kampene var 90 minutter med lidelse.

– Han mistrives når han står på sidelinjen, men jakter hele tiden følelsen av å lykkes. Han er litt som meg, som var mer glad i det daglige arbeidet på feltet enn kampene.

Hangeland beskriver Hodgson som en gentleman og en perfeksjonist.

– Han er en mann på evig jakt etter perfeksjon. Først og fremst på det kollektive, men også hos individuelle spillere. Det som driver ham er jakten på den perfekte kampen.

– Han har en kunnskap og en formidlingsevne som var på et helt annet nivå enn noen annen manager jeg hadde, og særlig hadde han kunnskap om forsvarsspill.

Den tidligere forsvarskjempen forteller om en manager med et ekstremt fokus på selv den minste detalj.

– Hodgson kunne bruke ti minutter på å snakke om en enkel situasjon der en forsvarsspiller ble vendt bort av spissen. Han snakket ekstremt detaljert om kroppsposisjonering, fart også videre. Det kunne virke unødvendig langt helt til du forstod at det faktisk ville virke.