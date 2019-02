Husker ingenting fra kvelden på byen – i dag er han skadet for livet

Det sa mannen da han inntok vitneboksen i Oslo tingrett tirsdag morgen. Han kom inn i sal 250 med krykker og svarte rolig på spørsmålene fra statsadvokat Ane Evang.

Natt til lørdag 16. juli i 2016 var mange mennesker ute på byen i Oslo for å nyte den varme sommerkvelden. På Ocean bar, som ligger nederst på Grünerløkka i Oslo, var det amper stemning da det nærmet seg stengetid.

For den 36 år gamle mannen skulle urolighetene bli starten på en alvorlig voldsepisode som endret livet hans for alltid.

Flere vitner forteller om en tildragelse mellom flere personer utenfor utestedet. Ifølge politiet deltok ikke 36-åringen selv i opptrinnet, men det skal kameraten hans ha gjort.

Situasjonen skal ha roet seg en kort periode før den eskalerte på nytt.

Vitner har fortalt politiet at de på et tidspunkt så den 36 år gamle mannen løpe de rundt 250 meterne fra Ocean bar til Ratkhes plass. Der skal han ha havnet i bakken og blitt utsatt for brutal vold.

LIVSTRUENDE SKADER: 36-åringen ble funnet ved Rathkes plass. Han ble først tatt med til legevakten, men der mistet han bevisstheten og ble hastet videre til operasjonsbordet på Ullevål sykehus. (Foto: TV 2-TIPSER)

Tramp mot hodet

Tirsdag begynte rettssaken mot tre menn, en onkel i slutten av 30-årene og hans to nevøer i 20-årene. De tre er tiltalt for å ha påført 36-åringen massive hodeskader under voldsepisoden på Rathkes plass. Alle tre nekter straffskyld etter tiltalen.

De tre tiltalte skal ifølge politiet ha vært involvert i basketaket utenfor utestedet kort tid forut for voldsepisoden. Dette skal ha ledet videre til voldsepisoden som fikk store konsekvenser for det 36 år gamle offeret.

Ifølge tiltalen ble han slått, sparket og trampet mot hodet en rekke ganger. Offeret ble blant annet påført blødninger i hodeskallen og hjernen. 36-åringen er i dag påført alvorlig hjerneskade med betydelig funksjonsnedsettelse, synsforstyrrelser, lammelser og svimmelhet.

STATSADVOKATEN: Aktor Ane Evang vil ha tre menn dømt for voldsepisoden. Et sentralt tema er hvem av de tiltalte som gjorde hva under hendelsen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Fra vitneboksen i Oslo tingrett tirsdag fortalte mannen at han nå har søkt varig utføretrygd fra NAV.

Måneder med opptrening

Selv husker han ingenting fra hendelsen. Det var vitner som tilkalte politiet og ambulanse. 36-åringen var våken, men omtåket da han ble funnet. Han ble sendt til legevakten, men der ble tilstanden hans brått forverret.

Mannen ble hastet til Ullevål sykehus der han ble lagt på operasjonsbordet. 36-åringen lå flere uker i koma før det ventet flere måneders opptrening på ulike institusjoner.

Før voldsepisoden jobbet 36-åringen som rørlegger på fulltid. I dag er han avhengig av hjemmesykepleier for å utføre enkelte oppgaver, blant annet til å dusje.