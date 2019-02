Den tidligere Lillestrøm-spilleren har vært klubbløs siden kontrakten hans med tyske Grethe Fürth gikk ut i fjor sommer.

Den siste tiden har Oslo-gutten trent med Molde, og det førte til at han ble enig med klubben om en ettårskontrakt, opplyser Molde på sitt nettsted.

Bolly er en lynrask kantspiller som var proff i Tyskland i fem og et halvt år etter at han ble solgt fra Lillestrøm til Fortuna Düsseldorf i 2012. Han har også fem landskamper for Elfenbenskysten.

Bolly ble i 2013 rangert som den raskeste spilleren på TV-spiller FIFA 14.

– Det er en enorm anerkjennelse når man tenker på alle de raske spillerne som finnes. Og dette er jo ikke bare det største fotballspillet i verden, men også et av de mest kjente spillene som finnes der ute, sa Bolly til TV 2 den gangen.

Hurtigtoget føyer seg inn i rekken av signeringer som skal ruste opp Molde-stallen og gjøre den i stand til å kjempe om Eliteserie-gullet med Rosenborg. Fra før er blant andre Kristoffer Haraldseid, Martin Bjørnbak, Eirik Ulland Andersen og Erling Kndtzon hentet til Rosenes by.

(©NTB/TV 2)