Juventus bekrefter i en pressemelding at Sami Khedira (31) ikke dro sammen med resten av Juventus-laget til Madrid for onsdagens åttedelsfinale i Champions League mot Atlético.

Grunnen skal være at man har avdekket uregelmessig hjerterytme hos den tyske midtbanespilleren. Juventus opplyser at Khedira ble igjen i Torino for å gjennomgå flere og nærmere undersøkelser.

Alt virket å være i skjønneste orden tirsdag formiddag da Khedira trente sammen med Cristiano Ronaldo og resten av lagkameratene før avreise i Torino. Tyskeren la til og med ut et bilde på Instagram med emneknaggen #OffToMadrid.

Det er nå usikkert hva som skjer fremover med Khedira, men Gazzetta dello Sport spekulerer onsdag i at 31-åringen vil være ute av spill i minst én måned.

I tillegg til Khedira må Juventus klare seg uten Douglas Costa i Madrid onsdag kveld.

Khedira har bare startet ti kamper denne sesongen i alle turneringer for Juventus som følger av diverse skader