Programleder Chris Pajak i fankanalen The Redmen TV er opprømt før møtet med de tyske mesterne fra München.

– Jeg får gåsehud bare av å tenke på det, sier Pajak, og drar opp genseren for å vise at hårene står på armen hans.

Likevel er det en ting som overskygger alt denne sesongen.

– Hvis du kunne fortelle meg at vi vinner Premier League denne sesongen, hadde jeg rullet meg rundt og latt Bayern München kile meg på magen!

– Jeg bryr meg ikke om Champions League

Pajak legger overhodet ikke skjul på hvilken turnering som er den viktigste for de røde fra Merseyside denne sesongen.

– Jeg bryr meg ikke om Champions League, jeg vil bare ha Premier League-trofeet. Alle Liverpool-fans vil det samme, sier Pajak, som får støtte av supportere TV 2 møter i gatene i Liverpool.

Programlederen innrømmer at det vil bli jublet høylytt dersom Liverpool ender 29 års Premier League-tørke i mai.

– De aner ikke hvor plagsomme vi hadde blitt. Vi hadde aldri holdt kjeft om det. Vi hadde fortsatt å snakke om det for alltid.

Får støtte fra Klopp

Når TV 2 konfronterer Klopp med utsagnet fra Pajak, legger han ikke skjul på at ligaen er Liverpools førsteprioritet denne sesongen.

– Det er vanskelig for meg å svare på akkurat samme måte, smiler Klopp.

– Men hadde vi måttet velge er det Premier League fansen vil vinne. Det er klart. Det vet vi.

Klopp vil likevel at laget gir alt i kampene mot Bayern München.

– Nå spiller vi Champions League, og alle forventer at vi gjør vårt beste i morgen og det skal vi gjøre. Heldigvis må vi ikke velge i dag.

– Det eneste vi kan gjøre er å gi alt, og spille den fotballen folk forventer når de kommer til Anfield. Vi forventer en god atmosfære, men vi vet at vi må levere på banen for at det skal bli det.