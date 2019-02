Solskjær hyller sin nye nøkkelspiller: – Han er vital for oss

Overfor Viasat gjør Herrera det klart at Solskjærs inntreden som vikarmanager virkelig har løftet laget.

– Han ser det beste i hver eneste spiller. Vi er alle veldig lykkelige for øyeblikket. Alle fra kokken til gartneren er lykkelige, det er helt fantastisk. Den største utfordringen i fotballen er relasjonene, og han har et godt forhold til alle, også de som sitter på benken. De ønsker å hjelpe til og kjempe for Ole, sier Solskjærs nye nøkkelspiller.



Pogba: – Vi stoler på Solskjær

Herreras midtbanekollega Paul Pogba opplever også en ny vår under Solskjærs ledelse. Franskmannen leverte målgivende pasning til Herrera, før han selv headet inn 2-0-scoringen.

Midtbanestjernen trekker i likhet med Herrera frem sine lagkamerater for å forklare sine gode prestasjoner.

– Dette var en nydelig seier. Det var en flott kamp av hele laget. Det var ikke lett, men vi klarte det. Vi er veldig fornøyd med denne seieren. Laget har hjulpet meg til å være den beste spilleren jeg kan være. Jeg gir alt for dem. De hjelper meg med både scoringene og de målgivende pasningene. Vi nyter å spille sammen, sier Pogba ifølge BBC, og roser samtidig vikarmanager Ole Gunnar Solskjær.

– Solskjær tok denne jobben fordi han kan vinne troféer. Han stoler på oss, og vi stoler på ham, slår han fast.

– Han er best i Premier League

BBC-ekspert Phil Neville mener Paul Pogba for øyeblikket er den beste spilleren i Premier League.

– Det var som å se Manchester United i gamle dager. Solskjær traff virkelig med taktikken. Og nå, under Solskjær, så kan jeg ikke se en bedre spiller i Premier League enn Paul Pogba. Det har vært en utrolig snuoperasjon for United, og mot Chelsea spilte de både med arroganse og vilje, oppsummer han.