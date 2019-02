Flere mennesker er fanget på i en av attraksjonene på SeaWorld i San Diego.

San Diego-politiet forteller FOX5 News at rundt seks gondoler sluttet å fungere mandag kveld etter at et kraftig vindkast slo ut en kretsbryter på attraksjonen «Bayside Skyride».

Myndighetene anslår at mellom 15 og 30 personer er fanget, noen av dem i gondoler som henger over vannet.

Redningsmannskap jobber med å redde passasjerene.

Ifølge NBC San Diego har åtte personer blitt reddet, mens åtte andre fortsatt sitter fanget i attraksjonen.

«Bayside Skyride» er en gondoltur som krysser Mission Bay.

Saken oppdateres.