Roger Stone, som har vært rådgiver for USAs president Donald Trump gjennom mange år, ga en formell unnskyldelse til dommer Amy Berman Jackson mandag, skriver CNN.

Kritiserte dommeren

Det skjer etter at Stone la ut et bilde av henne på Instagram, der hun figurerer sammen med et våpensikte, til en tekst der han angriper dommeren.

– Gjennom juridiske triks har den dype statens leiemorder Robert Mueller garantert at min kommende sirkusrettsak er foran dommer Amy Berman Jackson, som ble valgt av Obama, og som avslo Benghazi-siktelsen mot Hillary Clinton, samt satte Paul Manafort i fengsel før han ble dømt for noe kriminelt, skriver Roger Stone i innlegget.

SIKTE: Dette innlegget la Roger Stone ut på Instagram. Det ble senere slettet.

I innlegget, som senere ble slettet, oppfordrer han folk til å støtte han økonomisk i sin kommende rettsak. Siktet var i bakgrunnen av bildet, og ikke direkte på dommeren.

Unnskylder seg

Stone er pågrepet i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning, og siktet for blant annet falsk forklaring, for å ha forsøkt å påvirke et vitne og for å ha motarbeidet rettsvesenet.

– Vennligst informer domstolen at bildet og kommentaren i dag var upassende, og det skulle ikke blitt publisert. Jeg hadde ingen intensjon om å være respektløs ovenfor domstolen, og vil unnskylde meg for overtrampet, skriver Stone i brevet.

Til CNN forklarer Stone at det ikke var intensjonen at bildet skulle virke truende, og at han fikk det tatt bort da det kunne misforstås.