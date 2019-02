En koalisjon av amerikanske stater leverte mandag et felles søksmål mot USAs president Donald Trump, skriver New York Times.

Søksmålet kommer som en respons på at Trump fredag forrige uke erklærte situasjonen på grensen til Mexico å være en nasjonal krise, med mål om å overstyre Kongressen og skaffe nok midler til å bygge en mur på den sørlige grensen i USA.

– Jeg trengte ikke gjøre dette

Californias statsadvokat, Xavier Becerra, uttaler til New York Times at Trump selv har undergravd krise-erklæringen sin.

– Jeg trengte ikke gjøre dette. Men jeg vil helst gjøre det raskere, sa Trump da han erklærte krise-tilstanden fredag.

I søksmålet skriver statene at de har valgt å gå til sak mot Trump for å beskytte sine innbyggere, ressurser og økonomiske interesser.

– I strid med Kongressens vilje har presidenten brukt en konstruert krise om ulovlig innvandring, til å erklære en nasjonal krisetilstand, og omdirigere føderale midler som egentlig skal gå til kampen mot narkotika, militære byggeprosjekter og til politivesenet, for å bygge en bur på grensen mellom USA og Mexico, står det i søksmålet.

Samtidig som dette skjer, vurderer også Kongressen, der Demokratene har makten, å ta egne grep for å utfordre Trumps krise-erklæring.

– Det er veldig beklagelig. Den følger ikke grunnloven. Vi skal bekjempe den i retten, kongressen og i offentligheten, sa Demokratenes leder, Nancy Pelosi, til TV 2 lørdag.

TRUMP-BABY: Mandag ble Presidents Day feiret i USA. Det skjer tredje mandag i februar hvert år. I flere stater brukte demonstranter dagen på å demonstrere mot Trumps krise-erklæring. Foto: Go Nakamura

15 av de 16 statene som står bak søksmålet har demokratiske guvernører. Maryland er unntaket.

Det hvite hus og det amerikanske justisdepartementet responderte ikke på søksmålet mandag.

Flere søksmål

Amerikanske presidenter har erklært nasjonal krise-tilstand flere ganger siden National Emergencies Act ble implementert i 1976, men ifølge New York Times har lovgivningen aldri blitt brukt for å omgå Kongressen etter at presidenten har fått nei til midler på et spesifikt felt før.

Trumps krise-erklæring har allerede møtt to søksmål, ett fra gruppen Public Citizen, som representerer landeeiere i Texas, og ett fra Center for Biological Deiversity, Defenders of Wildlife og the Animal Legal Defense Fund.



I tillegg har flere andre grupper erklært at de ønsker å gjøre det samme.