Derfor er det bråk om Giskes comeback: – Et maktvakuum

Mandag ble det kjent at Trond Giske ønsket seg nestledervervet i Trøndelag Ap.



Valgkomiteen endte med å ikke innstille Giske som nestleder, men som medlem i fylkeslagets arbeidsutvalg og varamedlem i landsstyret for Trøndelag Ap.

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud sier Giskes siste fremstøt er et tydelig tegn på at han ønsker å renomineres på Stortinget i neste periode.

– Trond Giske ønsker åpenbart å fortsette i politikken og slik jeg ser det er dette første og viktigste steg mot renominasjon til Stortinget. Får han et nytt tillitsverv i Arbeiderpartiet Trøndelag, så er mye gjort i kampen for å nomineres til Stortinget i 2021, sier Eriksrud.

For rundt ett år siden trakk Giske seg fra alle verv etter flere varsler om seksuell trakassering. Flere har uttalt at det er for tidlig å gi Giske nye tillitsverv.

– Jeg tror Giske tenker at de som er kritiske nå, også vil være kritiske om et år. Han er dreven politiker som har lært seg å gripe mulighetene som dukker opp, sier Eriksrud.

I forkant av valgkomiteens siste møte skal fylkesleder Per Olav Hopsø og nestleder May Britt Lagesen gitt beskjed om at det var uaktuelt for dem å sitte i ledelsen med Giske. I tillegg skal valgkomiteen, etter det TV 2 erfarer, mottatt flere trusler om utmeldinger dersom Giske fikk toppvervet.

Støtte i Trøndelag

Til tross for bråket rundt Giske, har han fortsatt stor støtte i deler av Trøndelag, forklarer Eriksrud.

– Dette så vi allerede i fjor at han gikk av som nestleder. Da han reiste rundt til lokallag, ble han tatt veldig godt imot. Man skal huske på at Trond Giske bestrider varslene og mener han ikke har brutt partiets retningslinjer, selv om han mener han ikke har vært bevisst sin rolle. Han benekter at han har opptrådt på en måte som har gjort at han har brutt retningslinjene om seksuell trakassering, sier han.

– Mange i Arbeiderpartiet i Trøndelag og også andre enkelte steder er positive til at han fortsatt skal ha en sentral rolle, fortsetter Eriksrud.

Han beskriver at det nå er et «maktvakuum» i Trøndelag Arbeiderparti, ettersom Giske har vært den opplagte lederskikkelsen i lang tid.

– Trond har vært den soleklare lederen der oppe. Det har ikke skjedd mye i Sør-Trøndelag Arbeiderparti uten at Trond har vært med på det. Han har vært den reelle lederen som de har dyttet frem.

– Han har vært nestlederen deres og partilederkandidaten når Støre en gang skulle gå av. Det er ingen som har vært i nærheten av å utfordre den rollen og bli et troverdig alternativ til ham, sier Eriksrud.