– Sarri er blitt et skjellsord

Med 0-2-tapet mot Manchester United mandag brenner det et blått lys for Maurizio Sarris Chelsea-fremtid.

Etter 0-6 borte Manchester City for litt over en uke siden, det tredje i rekken av stygge tap de fire siste seriekampene, var FA-cup-kampen mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United en mulighet for Sarri og Chelsea til å slå tilbake mot kritikerne.

Den grep de ikke. I stedet ble det nok et tap – det femte på de siste ti kampene i alle turneringer.

TV 2s mangeårige Premier League-kommentator Øyvind Alsaker, mener situasjonen i Chelsea er alvorlig.

– Det virker å være misnøye i spillergruppen. Sarri og spillerne virker ikke å være på linje. Nå er Sarri blitt et skjellsord på Stamford Bridge. Det er alvorlig.

Alsaker understreker imidlertid at han ikke synes at prestasjonen mot Manchester United var så aller verst. Sarri selv mener laget hans var uheldige etter tapet.

– Fansen ropte «fuck Sarriball»

– Vi var uheldige i kveld, fordi vi spilte en god førsteomgang, og til pause sto det 0-2. Vi ga dem mange muligheter. Vi spilte forvirret fotball i andreomgang. Etter førsteomgangen var det ikke lett å spille.

– Jeg kjenner helt klart presset for å få resultater. Ikke for noe annet, sier Sarri ifølge BBC.

Underveis i kampen skal deler av Chelsea-fansen ha ropt «fuck Sarriball».

– Det er en første gang for alt, innrømmer Sarri i et annet intervju, samtidig som han benekter at han er bekymret for egen stilling.

– Nei. Jeg var bekymret da var jeg i tredjedivisjon i Italia. Ikke nå.

– Sarri står og faller med sin filosofi

Italieneren har etter tidligere tap denne sesongen ytret at han sliter med å motivere spillerne sine, og at han ikke ser igjen noe av sin egen filosofi ute på banen.

Og nettopp Sarris filosofi, og hans manglende vilje til å kompromisse, har vært under debatt etter den siste tidens skuffende resultater. Det forstår Alsaker.

– Sarri er veldig tro mot sin filosofi, og det skal man sikkert være. Jeg har sansen for en trener som står og faller på det han tror på, men han er veldig sårbar når Jorginho er hans krumtapp, og han etter hvert blir utradert av motstanderne i kamper. Det slår tilbake på ham. Litt det samme blir det med Higuaín, når han tydelig ikke er hvass nok. Han er ikke som han var på sitt beste. Når disse Sarri-spillerne ikke er på sitt beste, så slår det tilbake på Sarri selv.